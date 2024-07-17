Kenyalılar Cumhurbaşkanının istifası talebiyle sokakta

Kenya'da Cumhurbaşkanı William Ruto’nun istifasını isteyenler, parlamento binasına yürüdü.

AP’nin haberine göre, Başkent Nairobi'de toplanan protestoculara polis biber gazıyla ve mermiyle saldırdı.

Cumhurbaşkanı William Ruto, geçen hafta kabinenin neredeyse tamamını görevden almıştı.

Bu hamlenin taleplerini karşılamadığını belirten eylemciler, dün de başkent Nairobi ve diğer bazı kasaba ve şehirlerde sokağa çıktı. Göstericiler, Nairobi'nin eteklerinde Namanga'ya giden otoyol da dahil olmak üzere ana yolları kapattı. Mombasa, Kisumu ve Eldoret kasabalarında da gösteriler gerçekleşti.

Protestolar, Cumhurbaşkanı William Ruto'nun bir kabine bakanı hariç tüm bakanları görevden alması ve protestocuların taleplerine yanıt olarak geniş tabanlı, yalın ve verimli bir hükümet kurma sözü vermesinden beş gün sonra gerçekleşti. Göstericilere şiddet uygulamakla suçlanan polis şefi de Cuma günü istifa etti ancak protestocular, cumhurbaşkanı istifa edene kadar eyleme devam edecekleri konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Vergi tasarısını geri çekmişti Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, vergilerin artırılmasını öngören yasa tasarısına karşı en az 22 kişinin öldürüldüğü protesto eylemlerinin ardından, tasarıyı geri çekeceğini açıklamıştı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Ruto, eylemcilerin parlamento binasını bastığı eylemlerden sonra televizyondan yaptığı açıklamada, tasarıyı imzalamayacağını açıkladı, “Yüksek sesle bu yasa tasarısını istemediklerini ifade eden Kenya halkını yakından dinledikten sonra geri adım atmaya karar verdim. Tasarıyı imzalamayacağım ve daha sonra geri çekilecek” dedi. Ruto ayrıca, Kenya gençliğiyle bir diyalog başlayacağını, tasarının geri çekilmesiyle oluşacak bütçe açığını, cumhurbaşkanlığı bütçesinden başlayarak girişeceği tasarruf önlemleriyle karşılayacağını söylemişti.

(AS)