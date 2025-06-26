Kenya: İçişleri Bakanı çarşamba günü öldürülen 16 göstericiyi darbe girişimiyle suçladı

Kenya İçişleri Bakanı, çarşamba günü ülkenin dört bir tarafında birçok kent ve kasabada ölümle sonuçlanan gösterilerin ardından protestocuları darbe girişimiyle suçladı.

Kenyalılar, geçtiğimiz yıl 60 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümetin yeni vergi yasasını protesto gösterilerinin parlamentoya baskına dönüştüğü olayların yıl dönümünde ülkenin 47 bölgesinin 23'ünde polis vahşetine son verilmesi ve daha iyi yönetim çağrısıyla sokaklara çıktı.

GÖSTERİLERDE 22 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Kenya'da vergi yasası geri çekilse de protestolar durmuyor

Binlerce kişinin hükümete karşı sloganlarla yürüyüşe geçtiği protestolarda Başkan William Ruto istifaya çağrıldı.

Kamu kurumu olan insan hakları komisyonuna göre, çarşamba günü ülke çapında polis vahşeti ve kötü yönetime karşı düzenlenen protestolar sırasında ölen Kenyalıların sayısı ilk haberlerden sonra iki kat artarak 16'ya çıktı. 20 kişi ise kayıp ve kendilerinden haber alınamıyor.

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, perşembe günü başkent Nairobi'de çok sayıda mağazadan malların çalındığı alış veriş merkezlerindeki hasarı değerlendirdi. Bakan polisin, yağma edilen işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yararlanarak hızla tutuklamalara girişeceğini söyledi.

Murkomen polisin protestoculara yönelik davranışlarını da savunarak görevlilere "hükümet arkanızda" mesajı verdi.

Çarşamba günü gösteriler sürerken parlamento ve cumhurbaşkanlığı binaları çevresinde dikenli tellerle barikatlar oluşturuldu ve iki kuruluşa giden yollar kapatıldı.

Protestolar sırasında bazı özel mülkler de tahrip edildi. Binlerce öfkeli genç Kenyalı gösteriler sırasında en az iki polis karakolunu yerle bir etti.

(AEK)