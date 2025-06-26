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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 21:53
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 08:25
2 dk Okuma

POLİS ŞİDDETİNE SON TALEBİNE POLİS ŞİDDETİ

Kenya: İçişleri Bakanı çarşamba günü öldürülen 16 göstericiyi darbe girişimiyle suçladı

Geçtiğimiz yıl 60 kişinin ölümüyle sonuçlanan vergi yasasını protesto gösterilerinin yıl dönümünde sokağa çıkan Kenyalı gençler polisin açtığı ateşle öldürüldü. İçişleri Bakanı polise "arkanızdayız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kenya: İçişleri Bakanı çarşamba günü öldürülen 16 göstericiyi darbe girişimiyle suçladı
Kenya'nın başkenti Nairobi'de göstericilere yönelik polis şiddeti/CNN International

Kenya İçişleri Bakanı, çarşamba günü ülkenin dört bir tarafında birçok kent ve kasabada ölümle sonuçlanan gösterilerin ardından protestocuları darbe girişimiyle suçladı.

Kenyalılar, geçtiğimiz yıl 60 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümetin yeni vergi yasasını protesto gösterilerinin parlamentoya baskına dönüştüğü olayların yıl dönümünde ülkenin 47 bölgesinin 23'ünde polis vahşetine son verilmesi ve daha iyi yönetim çağrısıyla sokaklara çıktı.

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Binlerce kişinin hükümete karşı sloganlarla yürüyüşe geçtiği protestolarda Başkan William Ruto istifaya çağrıldı.

Kamu kurumu olan insan hakları komisyonuna göre, çarşamba günü ülke çapında polis vahşeti ve kötü yönetime karşı düzenlenen protestolar sırasında ölen Kenyalıların sayısı ilk haberlerden sonra iki kat artarak 16'ya çıktı. 20 kişi ise kayıp ve kendilerinden haber alınamıyor.

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, perşembe günü başkent Nairobi'de çok sayıda mağazadan malların çalındığı alış veriş merkezlerindeki hasarı değerlendirdi. Bakan polisin, yağma edilen işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yararlanarak hızla tutuklamalara girişeceğini söyledi.

Murkomen polisin protestoculara yönelik davranışlarını da savunarak görevlilere "hükümet arkanızda" mesajı verdi.

Çarşamba günü gösteriler sürerken parlamento ve cumhurbaşkanlığı binaları çevresinde dikenli tellerle barikatlar oluşturuldu ve iki kuruluşa giden yollar kapatıldı.

Protestolar sırasında bazı özel mülkler de tahrip edildi. Binlerce öfkeli genç Kenyalı gösteriler sırasında en az iki polis karakolunu yerle bir etti.

(AEK)

Haber Yeri
Nairobi
polis şiddeti Kenya
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