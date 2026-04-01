Kentsel dönüşüm için yıkılan binadan düşen beton parçası 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı sırasında kopan beton parçasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nın geçtiğine göre Nuripaşa Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binadan kopan beton parçası yolda annesiyle birlikte yürüyen T.U'nun (6) kafasına düştü.

Kız olayda ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince yıkım ekibinde görevli 3 kişi gözaltına alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yıkım sırasında binadan kopan beton parçasının annesiyle yolda yürüyen çocuğun kafasına düşmesi yer alıyor.

(HA)