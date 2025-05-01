Kentsel dönüşüm desteği enflasyon karşısında eridi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemede bazı parasal tutarlar güncellendi. Destek ödemelerinde yapılan artış oranı yüzde 25 oldu. Artış ENAG tarafından yüzde 83,40, TÜİK tarafından yüzde 44,38 olarak açıklanan enflasyonun çok altında kaldı.

Kararın 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan;

“700 bin lira” ifadesi “875 bin lira”ya,

“350 bin lira” ifadesi “437 bin 500 lira”ya,

“1 milyon 400 bin lira” ifadesi ise “1 milyon 750 bin lira”ya çıkarıldı.

Aynı kararın 6. fıkrasında geçen “100 bin lira” ibaresi de “125 bin lira” olarak değiştirildi.

Buna göre yeni düzenlemeyle birlikte:

Bir konut için hak sahiplerine 875 bin liraya kadar hibe ve 875 bin liraya kadar kredi,

Bir işyeri için ise 437 bin 500 liraya kadar hibe ve 437 bin 500 liraya kadar kredi,

Diğer her bir konut için 1 milyon 750 bin liraya,

Diğer her bir işyeri için ise 875 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Ayrıca, daha önce 100 bin lira olan tahliye desteği, 125 bin lira olarak güncellendi.

(Mİ)