‘Kent Uzlaşısı’yla seçilen meclis üyeleri DEM Parti çatısında görev yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında belediye meclislerine giren üyelerin bundan sonra parti çatısı altında görev yapacağını açıkladı.

Kurul, 2 Kasım tarihli açıklamasında belediye meclis üyeleriyle bir toplantı yaptığını ve üyelerin DEM Parti’ye katılmak istediklerini bildirdiğini aktardı. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu da üyelerin bu talebini uygun buldu.

YEREL SEÇİM 2024 DEM Parti’nin işaret ettiği “kent uzlaşısı” ne demek?

DEM Parti, 2024 yerel seçimlerine metropollerde ‘Kent Uzlaşısı’ stratejisiyle katıldığını hatırlattı. Parti, bu stratejiyi “halkların, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi” doğrultusunda oluşturduğunu söyledi.

Kurul, seçimlerin ardından geçen dönemi yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar, kayyım uygulamaları, belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar, partiler arası geçişler ve istifalarla tanımladı.

Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür.

“Kent Uzlaşısı çerçevesinde oluşturduğumuz ortak hukuk ve halkımızın sandıkta somutlaşan iradesi bizim için bağlayıcı olmaya devam edecektir” diyen DEM Parti, devamla şunları kaydetti:

Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz.

Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir.

Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.