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YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 10:10 2 Kasım 2026 10:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 10:23 2 Kasım 2026 10:23
Okuma Okuma:  2 dakika

‘Kent Uzlaşısı’yla seçilen meclis üyeleri DEM Parti çatısında görev yapacak

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, İstanbul ve Mersin’deki üyelerin partiye katılma talebini MYK’nin uygun bulduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
‘Kent Uzlaşısı’yla seçilen meclis üyeleri DEM Parti çatısında görev yapacak
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında belediye meclislerine giren üyelerin bundan sonra parti çatısı altında görev yapacağını açıkladı.

Kurul, 2 Kasım tarihli açıklamasında belediye meclis üyeleriyle bir toplantı yaptığını ve üyelerin DEM Parti’ye katılmak istediklerini bildirdiğini aktardı. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu da üyelerin bu talebini uygun buldu.

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DEM Parti, 2024 yerel seçimlerine metropollerde ‘Kent Uzlaşısı’ stratejisiyle katıldığını hatırlattı. Parti, bu stratejiyi “halkların, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi” doğrultusunda oluşturduğunu söyledi.

Kurul, seçimlerin ardından geçen dönemi yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar, kayyım uygulamaları, belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar, partiler arası geçişler ve istifalarla tanımladı.

Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür.

“Ortak hukuk bağlayıcılığını koruyor”

“Kent Uzlaşısı çerçevesinde oluşturduğumuz ortak hukuk ve halkımızın sandıkta somutlaşan iradesi bizim için bağlayıcı olmaya devam edecektir” diyen DEM Parti, devamla şunları kaydetti:

Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz.

Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir.

Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kent uzlaşısı 2024 Yerel Yönetim Seçimleri 31 mart yerel seçimleri dem parti
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