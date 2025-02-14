"Kent Uzlaşısı suçu"ndan 10 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayla 11 Şubat'ta gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

İstanbul'da CHP yönetimindeki 9 belediyeye yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar arasındaki Üskürdar Belediye Meclis üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis üyesi Güzin Alparslan, Ataşehir Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Sancaktepe Belediye Meclis üyesi Elif Gül, Şişli Belediye Meclis üyesi Sinan Gökçe, Tuzla Belediye Meclis üyesi Hasan Özdemir, Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Turabi Şen, Adalar Belediye Meclis üyesi Nesimi Aday, Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirtilen İ.P. savcılıktaki işlemlerim tamamlanmasından sonra tutuklama talebiyle sevk edildikleri İstanbul Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların Halkların Demokratik Kongresi’nde (HDK) yer aldıklarını ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde “örgüt” talimatıyla "kent uzlaşısı" kapsamında çalışma yürüttüklerini iddia etmişti.

Savcılık, ayrıca “kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğunu", "DBP ve HDK'nin örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu" iddialarını öne sürmüştü.

"Kent uzlaşısı" nedir?

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ‘kent uzlaşısı’ formülüyle girdi.

Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi.

DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti.

DEM Parti, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı.

İstanbul Esenyurt adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, kent uzlaşısı kapsamında aday gösterildi ve başkan seçildi. Özer, göreve başladıktan yedi ay sonra 30 Ekim 2024’te tutuklandı.

HDK nedir, ne zaman kuruldu?

HDK, 15 Ekim 2011’de 800 delege ile yaptığı toplantının ardından kuruluşunu ilan etti.

Emek ve demokrasi güçlerinin, azınlıkların, inanç topluluklarının, sosyalist partilerin, kadınların, LGBTİ+’ların, çevre hareketlerinin ve Türkiye’deki tüm hak savunucularının içinde yer aldığı bir yapı olarak kuruldu.

Mahalle, belde, kent meclisleri yoluyla "siyaseti toplumsallaştırmayı" hedeflediğini belirten HDK, kuruluş amacını şöyle özetliyor: "Kongremiz, tüm demokratik muhalefet güçlerinin mücadele alanlarını, ortak mücadele alanı olarak görür ve buradan güç alır. Kongremiz, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; işçilerin, emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, köylülerin, gençlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok sayılan bütün halkların, tüm inanç topluluklarının, yaşam alanları tahrip edilenlerin buluştuğu ortak bir mücadele zeminidir."