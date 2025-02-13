'Kent uzlaşısı’ soruşturmasında gözaltına alınanlar hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 'kent uzlaşısı' üzerinden CHP’li belediyelere yönelik 'terör' soruşturması kapsamında 11 Şubat'ta gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen belediye yöneticileri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Adliye sevk edilenler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul'da CHP yönetimindeki 9 belediyeye yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C. Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L. G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B. K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E. G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G. A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H. Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N. A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S. G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T. Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirtilen İ.P. bulunuyor.

"Kent uzlaşısı" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi emniyete getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların Halkların Demokratik Kongresi’nde (HDK) yer aldıklarını ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde “örgüt” talimatıyla 'kent uzlaşısı' kapsamında çalışma yürüttüklerini iddia etmişti. Savcılık, ayrıca “kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğunu", "DBP ve HDK'nin örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu" iddialarını öne sürmüştü.

Kent uzlaşısı nedir?

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ‘kent uzlaşısı’ formülüyle girdi.

Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi.

DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti.

DEM Parti, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı.

İstanbul Esenyurt adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, kent uzlaşısı kapsamında aday gösterildi ve başkan seçildi. Özer, göreve başladıktan yedi ay sonra 30 Ekim 2024’te tutuklandı.

HDK nedir, ne zaman kuruldu?

HDK, 15 Ekim 2011’de 800 delege ile yaptığı toplantının ardından kuruluşunu ilan etti.

Emek ve demokrasi güçlerinin, azınlıkların, inanç topluluklarının, sosyalist partilerin, kadınların, LGBTİ+’ların, çevre hareketlerinin ve Türkiye’deki tüm hak savunucularının içinde yer aldığı bir yapı olarak kuruldu.

Mahalle, belde, kent meclisleri yoluyla "siyaseti toplumsallaştırmayı" hedeflediğini belirten HDK, kuruluş amacını şöyle özetliyor: "Kongremiz, tüm demokratik muhalefet güçlerinin mücadele alanlarını, ortak mücadele alanı olarak görür ve buradan güç alır. Kongremiz, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; işçilerin, emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, köylülerin, gençlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok sayılan bütün halkların, tüm inanç topluluklarının, yaşam alanları tahrip edilenlerin buluştuğu ortak bir mücadele zeminidir."

(RT)