“Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu sanık kalmadı

“Kent Uzlaşısı” davasının dördüncü duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ile Beyoğlu Belediyesi çalışanı İkbal Polat hakim karşısına çıktı. Sanıklar “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılanıyor. Çok sayıda parti temsilcisi duruşmayı takip etmek için başvuru yaptı.

MA'nın haberine göre, tutuklu sanıklar Elif Gül ve Turabi Şen savunmalarını sundu. Avukatlar, dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi. Müdafiler ayrıca Elif Gül ve Turabi Şen’in tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ile Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Heyet, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için bir sonraki duruşmayı 21 Mayıs tarihine bıraktı.

"Kent uzlaşısı" nedir?

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ‘kent uzlaşısı’ formülüyle girdi.

Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi.

DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti.

DEM Parti, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı.

İstanbul Esenyurt adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, kent uzlaşısı kapsamında aday gösterildi ve başkan seçildi. Özer, göreve başladıktan yedi ay sonra 30 Ekim 2024’te tutuklandı.

HDK nedir, ne zaman kuruldu?

HDK, 15 Ekim 2011’de 800 delege ile yaptığı toplantının ardından kuruluşunu ilan etti.

Emek ve demokrasi güçlerinin, azınlıkların, inanç topluluklarının, sosyalist partilerin, kadınların, LGBTİ+’ların, çevre hareketlerinin ve Türkiye’deki tüm hak savunucularının içinde yer aldığı bir yapı olarak kuruldu.

Mahalle, belde, kent meclisleri yoluyla "siyaseti toplumsallaştırmayı" hedeflediğini belirten HDK, kuruluş amacını şöyle özetliyor: "Kongremiz, tüm demokratik muhalefet güçlerinin mücadele alanlarını, ortak mücadele alanı olarak görür ve buradan güç alır. Kongremiz, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; işçilerin, emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, köylülerin, gençlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok sayılan bütün halkların, tüm inanç topluluklarının, yaşam alanları tahrip edilenlerin buluştuğu ortak bir mücadele zeminidir."