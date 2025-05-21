"Kent Uzlaşısı" davasında tahliye taleplerinin reddi protesto edildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 10 belediye meclis üyesinin tutukluluğuna devam kararını Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla kınadı.

Açıklamaya Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Feray Mertoğlu, HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu ve duruşmayı izleyen çok sayıda kişi katıldı. Açıklama sırasında, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

Özgürlükçü hukukçular: "Tutukluluğa devam kararı AYM içtihadına aykırı"

Mezopotamya Ajansı'nın haberin göre, basın açıklamasında ilk sözü kullanan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Veysi Eski, “Kent uzlaşısı” ve HDK’nin suçlama konusu yapıldığını belirterek, “Bizler Kent uzlaşısının demokratik bir hak olduğunu ve müvekkillerin de bu şekilde seçildiğini ifade ettik. Ancak bugün inanılmaz bir hukuksuz kararla karşı karşıyayız." dedi.

Eski, mahkemenin 4 ay sonrasına duruşma günü vermesinin AYM kararlarına aykırı olduğunu söyledi. "Oysa tutuklu dosyalarda Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları var 4 aylık bir süre asla verilmemeli. Müvekkillerimiz suçsuz şekilde siyasi kararla hürriyetleri taciz edilerek, tekrar cezaevine gönderildi. Biz buna karşı hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.” dedi.

HDK Eş Sözcüsü Kenanoğlu: "Esas suç savcının iddiası"

Dosyanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü kaydeden HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu da “HDK bahane edilerek, kendilerine muhalif gördükleri kişileri Türkiye’nin solcuları, Kürtleri, Alevilerinin yönetmesini engellemek, sadece kendi anlayışlarına tek tip yöneticilerin yönetebildiği bir formül düşünüyorlar." dedi.

Bu formül karşısında yapılan uzlaşıların da kriminalize edilerek engellenmeye çalışıldığını ifade eden Kenanoğlu, "Savcı, doğrudan Kent uzlaşısını ‘Kürtlerin batı yakasında yönetime ortak olması’ şeklinde suçlaması çok bariz bir şeydi. Avukat arkadaşlarımız söyledi, ‘esas suç olan budur’ "dedi.



Kenanoğlu, tek tipçi anlayışa göre, ‘bu ülkenin makbul vatandaşı var. Makbul vatandaşı Türk ve devlet Sünnisi olan vatandaştır’ diyor. ‘Diğerleri ancak yönetilebilir.’ Bunlarla karşı karşıyayız. Biz HDK olarak bu anlayışın kalkması için mücadele edeceğiz." dedi.

"Bundan sonra mücadelemizi sürdüreceğiz. Kentimizi de ülkemizi de biz yöneteceğiz. Mutlaka arkadaşlarımızı özgürleştireceğiz. Ülkenin demokratikleşmesi için biz mücadele edeceğiz. Kazanan biz olacağız.”

(AEK)