'Kent Uzlaşısı' davasında karar: İki meclis üyesine ceza

Aralarında belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı ve kamuoyunda “Kent Uzlaşısı” olarak bilenen 10 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, 7 Ekim'de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu sanık kalmadı

Duruşmayı çok sayıda kişi izledi

10 kişinin “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına, yargılananlar ile avukatları katıldı. Ayrıca duruşmayı çok sayıda parti temsilcisi izledi.

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Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ile Beyoğlu Belediyesi çalışanı İkbal Polat’ın yargılandığı davada son sözler alındı.

'Kent uzlaşısı’ davasında 7 tahliye, 2 tutukluluğa devam kararı

Beraat talep edildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül’e “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

DEM PARTİ KADIN MECLİSİ SÖZCÜSÜ HALİDE TÜRKOĞLU "Kent uzlaşısı iradedir, kriminalize edilmesi kabul edilemez"

Heyet, diğer yargılananlar hakkında ise beraat kararı verdi.

(FY)