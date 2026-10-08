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YT: Yayın Tarihi: 08.10.2026 08:05 8 Ekim 2026 08:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.10.2026 08:11 8 Ekim 2026 08:11
Okuma Okuma:  2 dakika

'Kent Uzlaşısı' davasında karar: İki meclis üyesine ceza

“Kent Uzlaşısı” davasında, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül’e “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla ceza verildi.

Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı

Görseli Büyüt
'Kent Uzlaşısı' davasında karar: İki meclis üyesine ceza
Fotoğraf: MA
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Aralarında belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı ve kamuoyunda “Kent Uzlaşısı” olarak bilenen 10 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, 7 Ekim'de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Duruşmayı çok sayıda kişi izledi

10 kişinin “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına, yargılananlar ile avukatları katıldı. Ayrıca duruşmayı çok sayıda parti temsilcisi izledi.

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Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ile Beyoğlu Belediyesi çalışanı İkbal Polat’ın yargılandığı davada son sözler alındı.

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Beraat talep edildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül’e “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

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Heyet, diğer yargılananlar hakkında ise beraat kararı verdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Kent uzlaşısı dava yargılama beraat hapis cezası
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