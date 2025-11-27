ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 13:04
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 15:36
3 dk Okuma

'Kent uzlaşısı’ davasında 7 tahliye, 2 tutukluluğa devam kararı

‘Kent uzlaşısı’ davasında Bülent Kayğun, Cemalettin Yüksel, Güzin Alparslan, Hasan Özdemir, Livan Gür, Nesimi Aday ve Sinan Gökçe’nin tahliyesine; Turabi Şen ve Elif Gül'ün ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

'Kent uzlaşısı’ davasında 7 tahliye, 2 tutukluluğa devam kararı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘kent uzlaşısı’ davasının üçüncü duruşması öncesi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi dava nedeniyle başsavcının sözlü talimatıyla girişe kapatıldı.

Duruşma başladı

Duruşma kimlik tespitinin ardından başladı. Salona sadece avukatlar ve milletvekilleri alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Arslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu duruşmayı takip eden isimler arasında yer alıyor.

Tahliye talebi

Bugünkü duruşmada savcı, Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Livan Gür, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Kartal Belediye Meclis Üyesi Cemalettin Yüksel ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir’in tahliyesini talep etti. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül’ün ise tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme, 18 Eylül’de görülen ikinci duruşmada tutuklu 10 kişiden sadece Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat tahliye edilmişti.

18 Eylül 2025

Adliye kapatıldı

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, başsavcının sözlü talimatıyla vatandaş girişine kapatıldı. Adliye görevlileri duruşmaları takip etmek için içeri girmek isteyen vatandaşlara gerekçe olarak başsavcının talimatı olduğunu söyledi.

Gazeteciler darp edildi

Adliye görevlileri, haber takibi için duruşmayı izlemek isteyen gazetecileri darp etti ve gözaltına aldırma tehdidinde bulundu.

Bugün 11:22

Temelli: Karşımızda akıl dışı bir iddianame var

bianet’e konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, “Kent uzlaşısı davası için adliyeye geldik, adliyenin etrafında çok abartılı bir abluka var. Adliyenin içine insanları almıyorlar, biz girdiğimiz zaman adliyenin içinde de bu ablukanın kat kat sürdürüldüğünü görüyoruz, hatta koridorlar arasında geçiş bile kapatılmış durumda. Bu güvenlik tedbirinin nedenini öğrenmeye çalıştığımızda da karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Gerçekten saatlerdir burada insanlar bekliyor aileler alınmıyor avukatlara bile sorun çıkartılıyor” diyerek yaşananları aktardı.

“Bu dava, bir dava bile kabul edilemeyecek kadar hakikatlerden kopuk bir dava” diyen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların seçme seçilme hakkına siyasi partilerin anayasal faaliyet gösterme konusundaki güvenceye rağmen açılmış bir dava. Diyor ki, ‘Eğer siz Kürt’seniz, batıda ittifak yapamazsınız, kent uzlaşısı yapamazsınız, seçilemezsiniz, seçemezsiniz.’ Bu denli hukuk dışı, bu denli akıl dışı bir iddianame var karşımızda. Yerel yönetimlere, kent uzlaşısına, halka karşı olan bir zihniyetin yaratmış olduğu bir kumpas davasıdır. Umarız bugün bu davadan tutuklu olan arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşur. Beklemeye devam ediyoruz.”

7 tahliye, 2 tutuklama kararı

Mahkeme, CHP ve DEM Parti'nin Kent Uzlaşısı ile seçilen Belediye Meclis Üyeleri, Bülent Kayğun, Cemalettin Yüksel, Güzin Alparslan, Hasan Özdemir, Livan Gür, Nesimi Aday ve Sinan Gökçe hakkında tahliye kararı verdi. Turabi Şen ve Elif Gül'ün ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma, 18 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

(AB)

Kent uzlaşısı
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

