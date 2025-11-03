'Kent Barışı' tartışması: "Savaşanların barışması yetmez, yereller sorumluluk almalı"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, İstanbul Bakırköy’de bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi’nde "Yerel Demokrasi Konferansı" düzenledi.

Konferansa çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgüt temsilcilerinin yanı sıra belediye eşbaşkanları, aydınlar, akademisyenler ve yurttaşlar katılım sağladı. Konferansın yapıldığı salona, "Özgür kent, özgür cumhuriyet", "Jin jiyan azadî", "Ekolojik toplum, özgür doğa", "Yerel demokrasi ile demokratik toplum inşası", "Kayyım rejimi değil, halk iradesi" pankartları asıldı.





Konferansın 1’inci oturumunda, "Kent Barışı" başlığı altında konuşmalar yapıldı. 1’inci oturumda, moderatör Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz olurken, Mimar Doç. Dr. Gül Köksal, Gazeteci Pakrat Estukyan, Fındıklı Belediyesi Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Berivan Gülşen Sincar konuşmacı olarak yer aldı. 2’nci oturumda ise "Yerel Demokrasi ve Kayyum" başlığında sunumlar gerçekleştirildi. Fikri Sönmez Yönetim Kurulu üyesi Naci Sönmez moderatör oldu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal sunumlar gerçekleştirdi.

"Yereller barış için sorumluluk almalı"

Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz, merkezi müzakerelerle barışın inşasının olamayacağını söyleyerek, "Bütün dünyada yerel yönetimlerin üzerine barış konusunda düşen sorumluluklar var. 2015'te Türkiye sürdürülebilir kalkınma, adalet ve barış için yerel yönetimlerin önüne 17 alt başlıktan oluşan görev tanımlarına yer verdi. Türkiye bunu imzalamış ancak ne yazık ki iktidar da Türkiye siyaseti de bunu ciddiye almadı. Ancak uluslararası temel hakları savunan bizler için bu mücadelenin önemli bir aracıdır" diye belirterek, Barış Vakfı’nın mücadele vurgusunda bulundu.

"Kentle birlikte birey de dönüşmeli"

Mimar Doç. Dr. Gül Köksal, kentleşmenin doğaya verdiği zararı ele aldı:

"Planlamalarda tepeden inme merkeziyetçi bir bakış açısı var. Buradaki kentleşme, insanı hak almaya iten bir durum. Biz aslında bir hak inşasından bahsediyoruz. Eşitlikçi, kadın özgürlükçü, ekosisteme uyan yeni bir paradigmadan bahsediyoruz. Yani Kapitalist Moderniteye karşı Demokratik Modernite vurgusunda bulunuyoruz. Birlikte yaşama kültüründen, bir hak inşasından söz ediyorsak Kapitalist Modernitenin tepeden dayatan kentleşmeye karşı devrimci dönüşümcü bir durumdan bahsediyoruz. Sadece kenti değil, aynı zamanda bireyi de dönüştüren bir yerden bakmalıyız."

Gazeteci Pakrat Estukyan ise kentlerin dinsel, etnik ve sınıfsal olarak insanları ayırdığını söyledi. Kentlerin farklı bir potansiyellerinin de olduğunu dile getiren Estukyan, "Dünyanın farklı ülkelerinde de şehirler değişiyor. Ancak şehirlerin taşıdığı muhteşem potansiyeller var" dedi.

"Doğudan batıya barışın inşası"

Fındıklı Belediyesi Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, barışı savunmanın insani görev olduğunu belirtti:

"Kapitalizm varsa orada bir savaş vardır. Ne zamanki savaş sona erer, insanın insanı ve doğayı sömürmesi biter, o zaman barış gerçek barış olur. İki savaşan kutubun silahları bitirmesi, elbette silahları gömmesi, çatışmasızlık ortamının olması, barış ortamının bu anlamda var olması çok anlamlı, insani ve yüce bir değer. Bunu savunmak insani görevdir. Ama barışmış oluyor muyuz acaba diye soruyorum kendime. Hayır. Barış, yukarıda savaşanların barış ilan etmesi ve birbirlerine karşı zulmü ortadan kaldırmasıyla gelmez diye düşünüyorum. Barış ancak ve ancak halkın doğrudan demokrasiyi inşa etmesiyle gerçek anlamını ve zeminini bulur. O nedenle doğudan batıya barışı inşa etmek halkların kendi iradesiyle demokrasi inşa etmesidir. Kent barışının da böyle inşa edilebileceğini düşünüyorum."

Eşbaşkanlık sistemi vurgusu

Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Berivan Gülşen Sincar, göçlerle birlikte kent yapısının kozmopolit farklılıklar ortaya çıkardığını ve merkezi yapıların da kutuplaştırmayı arttırmaya devam ettiğini vurguladı:

"Kent uygarlıkların oluşmasının en önemlisi de cins üzerinden baktığımızda bir toplumsal barışın inşasında, bizler tarihin başladığı noktadan ele alıyoruz. Sümer rahipleri bilirsiniz. Orada tarih boyunca kentler, sınıflı ve hiyerarşiktir. Kentler egemenlerin siyasal olarak kendilerini kutuplaştırmıştır. Bizler özellikle kadın mücadelesinin yarattığı mücadele üzerinden bakmalıyız. Kadınlar nasıl bir kentte yaşamak istiyor, diye bakmalıyız. Merkezi otoritenin eşitlik ve özgürlükleri tanımayacağını her dönem görüyoruz. Buna dair mücadelemiz sürüyor. Sofrada adı yoktur denilen kadınlar, bugün eşbaşkanlıktadır. Eşbaşkanlık sistemi merkezi otoriterin tekçi yapısına karşı gerçek değerlerin ve eşit yaşamın inşasında büyük bir boyuttur. Özgür eş yaşam kuramından besleniyoruz. Tarihin her safhasında direnen damar her dönem de kendini değiştirmiştir ve mücadelesine devam etmiştir."

Fikri Sönmez Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Naci Sönmez, Kuzey ve Doğu Suriye’nin halkın kendi kendini yöneterek, yaşamakta olduğu bir model olduğunu söyledi:

"Fatsa’da da bu fiilin yapılmaya çalışılmıştır. İlk kadın hareketinin filizlendiği yerdir. Can Yücel, Fatsa’ya indiğinde bir rüya olduğunu sanmıştır. Yücel bir ara Fatsa’daki ara sokaklarındaki kadınlarla konuşmuştur. Kadınlar, Terzi Fikri, bize şiddet gösteren eşlerimizden korumuştur demişler. Bu anlamda yerellik, halkçı, ekolojik, kadın özgürlükçü belediyecilikte duyarlı olmalıyız. Bu süreçte demokrasiyi nerede bulabiliriz diye sormak gerekiyor."

"Kayyım tehdidi sürüyor"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ise yerel demokrasi konusunda çığır açacak yöntemler yaptıklarını belirtti. Tiryaki, DEM Parti belediyelerinin yaptıkları çalışmalara değindi:

"Bütün dünyada yerel yönetimler güçlendirilirken, ekonomik, politik olarak biz de ise tam tersi bir seyir izleniyor. Daha geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bir genelgeyle gazete alamaz durumda. Hiçbir belediye Çevre Şehircilik Bakanlığından izin almadan hiçbir inşaat yapamaz. Ve bu sadece bir genelgeyle yapıyor kanunla, yasayla değil. Seçimle gelen belediye eşbaşkanları görevden uzaklaştırılıyor. İşte bu kadar kolay. Kayyım atılan yerlerde seçilmiş belediye meclis üyeleri de toplanmıyor. Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra belediyeler yasasında yapılan değişikliklerle oldu. O gün bugündür Kürdistan’da belediyeler kayyım tehdidi altında."

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Eşbaşkanı ve yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, kadın özgürlükçü, ekolojik bir belediyeciliğin olması gerektiğini vurguladı. Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne değinen Neslihan Şedal, süreç için mücadele edeceklerini ifade etti. İmralı başta olmak üzere diğer tüm cezaevlerinin açılması gerektiğini vurgulayan Neslihan Şedal, siyasetçilerin bırakılması ve kayyımların yerine seçilen belediye eşbaşkanlarının getirilmesi gerektiğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi kayyımına karşı direnişin sürdüğünü ifade eden Neslihan Şedal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Size Türkün gücünü göstereceğiz’ sözü hale kulağımızda. Bunlara rağmen burada demokrasiyi konuşuyoruz. Bir zamanlar Kürdistan’a atılan kayyımlar Kürt sorunu bağlamında görülürken, bugün TV’lere bile atıldığını görüyoruz. Burada Ulus Devlet aklına bakmak lazım. İdeolojiniz ne olursa olsun bunu toplumsallaştıracağınız en temel alan yerel yönetimlerdir. Ulus Devlet aklı kendine göre tekçi bir sistemdir. Ama onun modeline risk oluşturan, alternatif olan sistemi de ekarte ediyor. Bizim Fatsa’da, Batman’da yaşadığımız buydu. Demokratik modellerimizin hedef alınmasıydı."

