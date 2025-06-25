Kenevirden yapılan tıbbi, sağlık, destek ve kişisel bakım ürünleri eczanelerde satılabilecek

AKP, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren bir kanun teklifi hazırladı ve TBMM Başkanlığına sundu. 29 maddeden oluşan teklifte 122 milletvekilinin imzası bulunuyor. Teklif ile;

Özel sağlık kuruluşlarının hekimleri bordrolu olarak çalıştırması, hekimlerin en fazla iki sağlık kuruluşunda çalışabilmesi;

Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında sınırlar belirlenmesi ve aykırı fiillerde bulunan kuruluş ve kişilere yaptırım uygulanması;

Beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemlerine kayıt ve bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerin üreticiler, ecza depoları ve eczaneler için yeniden düzenlenmesi;

Güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden organ bağışı yapılması ve organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması,

Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle alınması gereken muvafakatin elektronik ortamda alınarak kayıtların dijitalleştirilmesi,

Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar hakkında yeni idari yaptırımlar uygulanması,

Sağlık Bakanlığının hizmet alanlarına giren konulara özel olarak bu maksatla üretilmiş yazılımların, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş prensiplere uygun geliştirilmesinin sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması,

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odaları organlarının ne şekilde oluşturulacağına, bu organlar vasıtasıyla yerine getirilecek olan görevlerinin dolayısıyla hak ve fiil ehliyetinin sınırlarına ilişkin düzenleme yapılması,

Kenevir yetiştiriciliğinin kapsamının genişletilmesi, yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin sürecin Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılması, tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışının ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmesi ve söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilmesine ilişkin,

düzenleme yapılması öngörülüyor.

Teklifle birlikte, tıbbî amaçlı üretilen kenevirin eczanelerde satışına izin verilmesi öngörülüyor. Ancak bu kenevirin esrar olarak alınabileceği anlamına gelmiyor. Satış; tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerini kapsıyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, tıbbi kenevirin kullanım alanına ilişkin düzenleme yapacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada kenevirin sağlık alanındaki faydaları gözetilerek; ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir. Bu kapsamda, kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak ülkemizdeki üretimden karşılanması ve sağlık hizmetlerinde rekabet gücünün artırılması da amaçlanmaktadır.

Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılmakta; tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmektedir.

Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilecek, kontrolü ve güvenliği de bu şekilde sağlanacaktır. Yine elektronik takip sistemi üzerinden de takip edileceklerdir. Halk sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle özel tıbbi amaçlı gıdalar için de ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğü getirilmektedir, tedarik zincirinin korunması amaçlanmaktadır.”

Kenevir hammadde olarak kullanılacak Teklifte kenevirle ilgili söz konusu madde şöyle: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "ilaç etkin maddesi" ibaresi "tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri" şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "İlaç etkin maddesi üretimi" ibaresi "Tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri üretimi" şeklinde değiştirilmiş, "ve/veya işlenmesi" ibaresi madde metninden çıkarılmış, beşinci cümlesinde yer alan "İlaç etkin maddesi üretimi" ibaresi "Tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünleri üretimi" şeklinde, "kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına" ibaresi "kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir. "Kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanhğınea gerçekleştirilir. Bu ürünler sadece eczanelerden satılabilir. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzan ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

(HA)