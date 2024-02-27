Kendini yakan asker, büyükelçilik önünde anıldı

Gazze’deki soykırıma iştirak etmemek için kendini yakan ABD’li asker Aaron Bushnell, İsrail'in Washington DC Büyükelçiliği önünde anıldı.

NY Mag’ın haberine göre, Bushnell kendini yakmadan saatler önce Facebook hesabından bir Twitch kanalına yönlendirdiği link ile birlikte şu sözleri paylaşmıştı:

“Birçoğumuz kendimize şu soruyu sorarız: ‘Kölelik sırasında hayatta olsaydım ne yapardım? Ya da Jim Crow Güneyinde? Ya da apartheid zamanında? Eğer ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım?’ Cevap şu ki, şu anda bunu yapıyorsunuz.”

ABD Hava Kuvvetlerinde görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, dün Washington yerel saatiyle 13.00 sularında, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendini yaktı. Üzerinde askeri giysi bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı. Metropolitan Polis Departmanı, Bushnell'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hamas: Ölümünden Washington yönetimi sorumlu

Hamas, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı: “Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı destekleyen politikası nedeniyle, ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur.”

Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe ışık tutmak için hayatını feda ettiği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına başsağlığı ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.

Pentagon: İsrail’i desteklemeye devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Bushnell’in protestosu hakkındaki soruları cevapladı.

Bushnell’in kendini yakmasının, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına verdiği destek açısından ABD ordusunda büyük bir soruna işaret edebileceğine dair ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, Bakan'ın durumu takip ettiğini aktardı.

Ryder, "Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

ABD tarafından, İsrail’e sağlanan silah ve ekipmanın Gazze’de siviller üzerinde kullanılmasının, ABD ordu personelini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine Ryder, İsrail’i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini, İsrail’e Gazze’de sivil güvenliği ve insani yardımı dikkate alması yönünde beklentileri de iletmeyi sürdüreceklerini söylemekle yetindi.

Sosyal medyadaki tepkiler Sivil toplum kuruluşu Vatansever Vizyon (PVA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Temsilcisi Mohamed Safa, Bushnell'in alevler içerisindeki ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu fotoğrafın dünyadaki tüm gazetelerin ilk sayfasında yer alması gerekiyor" yorumunu yaptı. Ulusal İran-Amerikan Konseyinin Kıdemli Araştırma Üyesi Assal Rad, New York Times, Reuters, CNN ve Washington Post'un Bushnell'in kendisini ateşe vermesine dair yayımladıkları haberlerin manşetlerine dikkati çekti. Yazar Rad, bu yayın kuruluşlarının manşetlerinde askerin kendisini yakma sebebine değinilmediğine işaret etti. Al Jazeera muhabiri Rami Ayari, "Fotoğrafına baktığımda, Filistin'deki soykırıma karşı durmak için yaşadığı acıyı düşünürken ağlıyorum" ifadelerinin ardından, Bushnell'in "fedakarlığının boşa gitmemesi ve tüm dünyada duyulması" için çağrı yaptı. İngiliz müzisyen Lowkey de "Muhtemelen The Wall Street ya da New York Times, çok yakında Bushnell'i karalayan makale yazması için İsrailli eski bir istihbarat ajanını tutacak" iddiasında bulundu. Avustralyalı yazar Caitlin Johnstone, konuya ilişkin yazısında, Bushnell'in protestosunda haklı olduğunu savunarak, "Gazze'deki insanlar canlı canlı yanıyor, yıkılan binaların altında boğularak can veriyor, anestezi olmadan tıbbi işlem görüyor, aç kalıyor, sevdikleri gözlerinin önünde ölüyor" dedi. Johnstone, bunun ABD'deki ilk kendini yakma olmadığını, isimsiz bir protestocunun aralık ayında Atlanta eyaletindeki İsrail Konsolosluğu önünde kendisini Filistin bayrağıyla ateşe verdiğini hatırlattı. Caitlin Johnstone, herhangi birinin böyle bir protestoya kalkışmasının bile Gazze'deki durumun ne kadar ciddi bir işareti olduğuna dikkati çekti.

Aaron Bushnell hakkında Aaron Bushnell LinkedIn profiline göre, Utah eyaletinde Western Governor's Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi yaptı. Southern New Hampshire Üniversitesinde de Yazılım Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi aldı. Maryland Global Campus Üniversitesinde Bilgisayar Bilimi bölümünde okudu, ayrıca Python, Perl bilgisayar dilleri, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) işletim sistemi ve Ansible yazılım platformuna hakim bir yazılım mühendisi. Eylül 2020'de CompTIA Security+ siber güvenlik sertifikası alan Bushnell'in becerileri arasında web geliştirme, ağ yönetimi, bilişim yönetimi, windows sistem yönetimi, ağ güvenliği, siber güvenlik ve bilişim işlemleri yer alıyor. ABD Hava Kuvvetlerinde yedi ay boyunca temel ve teknik eğitim alan Bushnell, eğitimini birinci olarak tamamlamasının ardından iki yıl boyunca Bilişim Teknolojileri Altyapısı İzleme ve Gözetim görevinde yer aldı. ABD Hava Kuvvetlerinde, DevOps Mühendisi olarak çalışıyordu. Facebook hesabından, Kent State Üniversitesi içinde kurulan "Students for Justice in Palestine (Filistin'deki Öğrenciler için Adalet)" topluluğunun sayfasını takip ediyordu.

(AS)