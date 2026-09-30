Kendini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldıran savcı, hakkındaki haberleri sansürletti

Adana 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül’ün talebi üzerine, kendisi hakkında yayımlanan haber ve sosyal medya paylaşımlarına erişimin engellenmesine karar verdi.

Erişime engellenenler arasında bianet ile birlikte birçok basın kuruluşunun haberleri var. Erişime engellenen toplam haber ve paylaşım sayısı ise 217.

Bülbül, başvurusuna konu URL’lerdeki içeriklerin “gerçeğe aykırı” olduğunu, kişilik hakları ile “şeref ve itibarını” zedelediğini ileri sürerek içeriklerin çıkarılmasını ve erişimin engellenmesini talep etti.

Mahkeme de talebi Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) kişilik haklarının korunmasına ilişkin 24 ve 25. maddeleri kapsamında değerlendirdi. Talebi kabul ederek kararda sıralanan URL’lere erişimin engellenmesine hükmetti.

Mahkeme kararın uygulanması için de Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) bildirim yaptı. Kararın uygulanmasının ardından mahkemeye bilgi verilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2024’te erişime engelleme ve içeriklerin yayından çıkartılmasına ilişkin pilot karar almıştı. 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle haber ve paylaşımların sansürlenmesine olanak sağlayan 9. maddeyi Anayasa’ya aykırı bulmuş ve iptal etmişti. Mahkeme bu nedenle erişim engeli kararını Türk Medeni Kanunu üzerinden verdi.

217 URL'ye erişim engeli

Mahkeme kararında 217 URL sıralandı. URL’ler 116 farklı alan adına ait. Listede aynı haberlerin AMP ve mobil sürümleri ile bazı mükerrer bağlantılar da ayrı URL’ler olarak yer alıyor.

Erişim engeli getirilenler arasında bianet’in yanı sıra Sözcü, Gazete Duvar, Cumhuriyet, BirGün, Evrensel, T24, Karar, NTV, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Halk TV, TELE1, Artı Gerçek, Kısa Dalga, Sendika.Org, Independent Türkçe, Euronews Türkçe, DW Türkçe, Anadolu Ajansı, TRT Haber, Sabah, Yeni Şafak, Türkiye gazetesi, Haber Global, Haberler.com, Mynet, Onedio, Serbestiyet, Medimagazin, İfade Özgürlüğü Derneği, PİRHA ve Sol Haber gibi çok sayıda haber kuruluşunun bağlantıları bulunuyor.

Karar ayrıca YouTube, Facebook, Instagram, X, Dailymotion ve Ekşi Sözlük’teki bazı içerik ve paylaşımları da kapsıyor. URL listesi dokuz sayfalık kararın büyük bölümünü oluşturuyor.

bianet haberleri de engellendi

Karar kapsamında bianet’in İngilizce servisinde yayımlanan iki haber de bulunuyor.

Haberler “Doctor detained after refusing to examine prosecutor without appointment (Doktor, randevu almadan savcıyı muayene etmeyi reddettiği için gözaltına alındı)” ve “Prosecutor had the physician detained, physician is put on trial (Savcı doktoru gözaltına aldırdı, doktor yargılanacak)” başlıklı.

Söz konusu olayla ilgili bianet’in Türkçe haberleri de Nisan ayında verilen başka bir erişim engeli kararı kapsamında engellenmişti.

Ne olmuştu?

Mehmet Bülbül, 2021’de Osmaniye’de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ortopedi doktoru Kemal Gökhan Günel ile muayene nedeniyle tartışmıştı.

Günel’in Bülbül’ü randevusu olmadığı gerekçesiyle muayene etmemesinin ardından doktor gözaltına alınmış ve savcılıkta ifade vermişti.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bülbül hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Günel ile telefonla görüşmüştü.

Daha sonra Bülbül hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, doktor Günel hakkında ‘kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

(HA)