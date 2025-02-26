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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2025 11:44
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2025 11:59
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Kendi kitabını tanıtan haberi paylaşan Ruhi Karadağ'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci, yazar ve yönetmen Ruhi Karadağ, 'örgüt propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kendi kitabını tanıtan haberi paylaşan Ruhi Karadağ'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci, yazar ve belgeselci Ruhi Karadağ’ın, 2013’te gazeteci Faruk Balıkçı ile birlikte kaleme aldığı “Suskunlar Konuşuyor: Yaralı Yonca (Nefela Birîndar)” adlı kitabının tanıtımının yer aldığı Evrensel Gazetesi kupürünü sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.

guneydoguekspres.com’dan Jan Belek’in haberine göre İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi Karadağ’ı “örgüt propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Karadağ’ın avukatı Atilla Saatçioğlu, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ve bu kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Bu karar haksız ve hukuka aykırıdır. Daha önce Yargıtay tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bir dosyada yeniden mahkumiyet kararı verilmesi kabul edilemez. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Karadağ’ın avukatlarının, kararın istinaf mahkemesine taşınması için gerekli hukuki süreci başlattığı öğrenildi.

Yargıtay’dan dönmüştü

Karadağ, “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davada daha önce de 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılmıştı. İtiraz üzerine Yargıtay suçlamayı düşünce özgürlüğü olarak değerlendirerek Karadağ’ın yeniden yargılamasına hükmetmişti.

Ruhi Karadağ kimdir?
Ruhi Karadağ kimdir?
Bugün 11:41

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ruhi karadağ örgüt propagandası terör örgütü propagandası
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