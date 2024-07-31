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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:59
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 17:07
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Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

Kenan Işık'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı
*Fotoğraf: AA

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan ve önceki gün hayatını kaybeden Kenan Işık (76) Ankara’da toprağa verildi.

Işık için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze törenini düzenlendi.

Sanatçının eşi Beril Işık, oğlu Ahmet ve Mehmet Işık'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra bazı milletvekilleri katıldı.

Kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin hazır bulunduğu törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk çelenk gönderdi.

Sanatçının 8 yaşındaki torunu Doruk Işık, dedesinin fotoğrafını tören boyunca taşıdı. Cenaze törenin ardından Işık'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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(RT)

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