Kenan Işık kimdir?
Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu.
Ortaokul döneminde Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Lisede Ankara’da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi’ne girdi.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.
Ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.
Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı.
4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber’i sunmaya başladı.
20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber’i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.
Televizyon programları arasında fenomenler arasına giren “Kim 500 Bin İster” yarışmasının sunuculuğunu yaptı.
1 Ekim 1947’de Malatya’da doğdu.
Filmografisi
1991 -Sızı
1993 - Süper Baba
1994 - Kurtuluş
1995 - Serada Aşk
1997 - Sıcak Saatler
1998 - Cumhuriyet
2000 - Hayat Bağları
2001-2002 - Dadı
2002 - Yeşil Işık
2002 - Tatlı Hayat
2004 - Sayın Bakanım
2005 -Aşk Oyunu
2005-2006 - Belalı Baldız
2006 - Emret Komutanım
2007 - Fikrimin İnce Gülü
2008 - Anında Görüntü Show
Sunucu olarak
2000-2004 - Kim Beş Yüz Milyar İster?
2005-2007 - Kim Beş Yüz Bin İster?
2007-2008 - Kim Bir Milyon İster?
2009 - Dünya Bir Oyun Sahnesi
2010-2011 - Kelimenin Gücü
2011-2014 - Kim Milyoner Olmak İster?
Seslendirmeler
1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.
1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.
1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.
1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.
Yönettiği tiyatro oyunları
Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013
Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986
Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Strindberg Oyunu : Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Rol aldığı oyunlar
Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Üç Kızkardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Yazmış olduğu senaryolar
1991: Yarına Gülümsemek
1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri
1992: Taşların Sırrı
Ödülleri
2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü
GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”,[4] (2 Kasım 2009)
(RT)