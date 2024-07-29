Kenan Işık kimdir?

Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu.

Ortaokul döneminde Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Lisede Ankara’da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi’ne girdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.

Ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı.

4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber’i sunmaya başladı.

20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber’i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Televizyon programları arasında fenomenler arasına giren “Kim 500 Bin İster” yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

1 Ekim 1947’de Malatya’da doğdu.

Filmografisi

1991 -Sızı

1993 - Süper Baba

1994 - Kurtuluş

1995 - Serada Aşk

1997 - Sıcak Saatler

1998 - Cumhuriyet

2000 - Hayat Bağları

2001-2002 - Dadı

2002 - Yeşil Işık

2002 - Tatlı Hayat

2004 - Sayın Bakanım

2005 -Aşk Oyunu

2005-2006 - Belalı Baldız

2006 - Emret Komutanım

2007 - Fikrimin İnce Gülü

2008 - Anında Görüntü Show

Sunucu olarak

2000-2004 - Kim Beş Yüz Milyar İster?

2005-2007 - Kim Beş Yüz Bin İster?

2007-2008 - Kim Bir Milyon İster?

2009 - Dünya Bir Oyun Sahnesi

2010-2011 - Kelimenin Gücü

2011-2014 - Kim Milyoner Olmak İster?

Seslendirmeler

1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.

1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.

1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.

1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.

Yönettiği tiyatro oyunları

Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Strindberg Oyunu : Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Rol aldığı oyunlar

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Üç Kızkardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Yazmış olduğu senaryolar

1991: Yarına Gülümsemek

1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992: Taşların Sırrı

Ödülleri

2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü

GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”,[4] (2 Kasım 2009)

(RT)