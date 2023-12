Kêmtirîn mehane bû 17 hezar û 2 TL

Hevdîtinên di navbera sendikaya Türk-İşê ya karkeran, Konfederasyona Sendîkayên Karmendan a Tirkiyeyê (TISK) û Wezareta Kar ya ji bo diyarkirina kêmtirîn mehaneyê, duh bi şev bi dawî bû. Li gorî encama hevdîtinan, biryar hate dayîn ku kêmtirîn mehane bibe 17 hezar û 2 TL.

Piştî hevdîtinên sêqolî, Serokê Türk-İşê Ergun Atalay, Serokê TİSKê Ozgur Bûrak Akkol û Wezîrê Kar û Ewlehiya Civakî Vedat Işikhanî bi hev re civîneke çapemeniyê li dar xist.

Wezîr Işikhanî diyar kir ku kêmtirîn mehane ji sedî 49 zêde bûye.

Ergun Atalay: Me xwest bibe 18 hezar TL

Piştî Işikhanî Serokê Türk-İşê Ergun Atalay axivî û got ku wan xwestiye kêmtirîn mehane 18 hezar TL be û salê du caran bê zêdekirin. Atalayî destnişan kir ku ger enflasyon nesekine, kêmtirîn mehane bi tenê salê carekê zêde bibe, wê ev daxwaza xebatkaran bi cîh neyne.

Piştî civîna çapemeniyê, Serokomar Recep Tayyîp Erdoganî li ser hesabê xwe yê Xyê, peyamek weşand û zanyariya zêdekirina kêmtirîn mehaneyê ragihand.

Tûncer Bakirhan: Divê her meh ji nû ve diyar bibe

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tûncer Bakirhanî li ser hesabê xwe yê Xyê derbarê zêdekirina kêmtirîn mehaneyê de peyamek weşand û got ku divê her meh ji nû ve diyar bibe û bi kêmanî bi qasî nîvê sînorê xizaniyê be.

(AEK/FD)