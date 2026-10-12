Kemalpaşa’da Metin Lokumcu için dayanışma çağrısı

Artvin’in Kemalpaşa Belediyesi, Metin Lokumcu’nun adını taşıyacak 300 kişilik çok amaçlı salonu dayanışmayla kurmak için çağrı yaptı.

Tiyatro, sinema, müzik, söyleşi ve toplantılara ev sahipliği yapması planlanan salonun yapımında yurttaşların katkısı esas alınacak.

*Artvin’in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’de, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası için geldiği sırada düzenlenen protestolara yönelik polis müdahalesi sırasında Metin Lokumcu yaşamını yitirmişti.

Belediye, çağrı metninde imecenin yalnızca bir iş yapma biçimi değil, birlikte yaşama kültürü olduğunu vurguladı. Türkçede imece, Lazcada meci, Hemşincede gor, Gürcücede ise nadi olarak adlandırılan bu kültürün ortak değerinin dayanışma ve işbirliği olduğunu belirtti.

“Metin Hoca’nın adını ortak emeğimizle yaşatacağız”

Metin Lokumcu’nun hatırasını ortak emekle geleceğe taşımak istediklerini belirten belediye, onun doğayı ve yaşam alanlarını savunmasını, dayanışmayı ve sorumluluk duygusunu hatırlattı.

31 Mayıs 2011’de Hopa’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde polisin kullandığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Lokumcu’nun adının kültür ve sanat etkinliklerinde yaşatılması hedefleniyor.

Belediyenin çağrısında, salonun çocukların, gençlerin ve farklı kuşakların bir araya gelebileceği bir alan olması istendi. Metin Lokumcu’nun adının tiyatro oyunlarında, şarkılarda, filmlerde ve insanların özgürce konuşup birbirini dinlediği buluşmalarda yaşayacağı ifade edildi.

"Haydi dayanışmaya"

Belediye, salonun yapımına herkesin kendi imkânları doğrultusunda katkı sunabileceğini belirtti. Maddi desteğin yanı sıra malzeme, mesleki bilgi, ustalık, fikir ve zaman paylaşımının da dayanışmanın parçası olacağını vurguladı.

Çağrı metninde, “Metin Lokumcu Çok Amaçlı Salon’u ortak emeğimizle kuracak, perdesini birlikte açacağız. Çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin sözlerine, sanatın ve kültürün ışığına birlikte yer açacağız” denildi.

Belediye, yurttaşları salonun yapımına destek olmaya davet ederek çağrısını “Şimdi sıra hepimizde. Haydi dayanışmaya” sözleriyle tamamladı.

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(EMK)