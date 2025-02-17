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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 14:38
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 14:57
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Kemal Sahir Gürel, Leyhâ'yı tanıttı

"Hatırla Sevgili" ve "Elveda Rumeli" gibi dizilere yaptığı film müzikleriyle tanınan besteci ve kaval sanatçısı Kemal Sahir Gürel, yeni teklisi "Leyhâ"yı dinleyicilerle buluşturdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Balkanlardan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada icra edilen ve geleneksel bir nefesli enstrüman olan ve kaval, Gürel’in özgün yorumu ve bestecilik yaklaşımıyla modern bir anlatıya kavuşuyor.

Kemal Sahir Gürel, yeni çalışmasında geleneksel kalıpların dışına çıkararak film müzikleri ve enstrümantal formlarda kendine has bir üslup kullanıyor. "Leyhâ", bu arayışın ürünü olarak  dinleyiciye hem tanıdık hem de yepyeni bir müzikal atmosfer sunuyor.

Kemal Sahir Gürel film ve dizi müzikleri

Binbir gece masalları (çizgi film), Bir aşk hikayesi (tv filmi), Kurşun yarası, Sultan makamı, Aşka sürgün, Hasret, Hatırla sevgili, Elveda Rumeli, Bu kalp seni unutur mu?, Benim babam bir kahraman Gecenin nakaratı (2024 sinema filmi)

Yayınlanmış albümleri:

Son Osmanlı- Yandım ali (2007)
Film Müzikleri (2007),
Hatırla Sevgili (2007)
Yemin (2007)
Elveda Rumeli (2008)
Asi Ruh (2008)
Çınar Ağacı (2011)
Moskova’nın Şifresi (2012)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2016)
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz- II(2018)
Film Music 2
Film Music 3
Benim Babam Bir Kahraman (soundtrack 2023)

İsimsiz (2021 single)
Senza di te (2023 single),
Leyhâ (2025 Single),

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Sahir Gürel
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