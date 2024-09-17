Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni dava: 3 yıl 7 aya kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırladı. Kılıçdaroğlu’nu ‘Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret (TCK 125) ile suçladı.

Gerekçe ise Kılıçdaroğlu’nın MİT Tırları davasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 Haziran 2017’de Enis Berberoğlu’na verdiği 25 yıllık hapis cezasını eleştirmesi. Talep edilen ceza ise 3 yıl 7 ay ve siyasi yasak.

Cezanın çıktığı gün parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, mahkemeye yönelik “Bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar” demişti.

Kılıçdaroğlu: Elimden Gelen Her Türlü Şeyi Yapacağım

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını Cihat Toprak isimli kişi o zamanki Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) şikayet etti. Soruşturma başlatan savcılık da 7 sene sonra iddianame hazırladı.

Savcılık iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerin suç oluşturduğunu, Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlisi olan o dönem İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ile üyeler Arif Atanıan ve Ayçin Saylık'a yönelik olduğunu, sözlerinin ifade özgürlüğü ya da eleştiri sınırlarını aştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun 1 yıl 3 ay 15 günden 3 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianameyi kabul etti. Davada ilk duruşma 16 Aralık.

(HA)