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YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 17:41 23 Eylül 2026 17:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 17:46 23 Eylül 2026 17:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasına “Aynen katıldı”

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın istifasını parti değiştirmemesi üzerinden yorumladı. “Seçmenin oyuyla kazanılan makamları onların onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadığını” söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasına “Aynen katıldı”
Fotoğraf: Mansur Yavaş / X
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ilişkin ilk yorumu “Eleştirilerine aynen katılıyorum” oldu.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın CHP'den istifa kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Bugün 13:35

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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