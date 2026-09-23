Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasına “Aynen katıldı”

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ilişkin ilk yorumu “Eleştirilerine aynen katılıyorum” oldu.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın CHP'den istifa kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti

(HA)