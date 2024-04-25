Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"

Kemal Kılıçdaroğlu, halefi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme hazırlıklaı sürerken sosyla medya hesabınbdan (X) "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" mesajı paylaştı.

Özgür Özel geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir TV programında Erdoğan ile görüşmesine yönelik soruyu yanıtlarken şöyle demişti: "Böyle kritik bir görüşmeden önce de daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz." dedi.

Özel, "Çok sert bir muhalefet yapmaya devam edece[klerini], ama nezaketi de elden bırakmayaca[klarını]" söyledi.

CHP GENEL BAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK Özgür Özel: "Erken seçim, halk isterse... Böyle giderlerse o da yakın!"

"Önemli görüşmeyi yerden dolayı heba etmem"

Özel, Erdoğan ile görüşmede yer konusuna öncelik vermeyeceklerini Erdoğan nereyi gösterirse orada görüşeceklerini söyledi.

"Gerekli yerlerde en şiddetli münakaşayı yapacağız gerekli yerlerde de müzakere edeceğiz. Ülkenin Cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur. AKP Genel Merkezi olur, Meclis olur. Beştepe’yi doğrudan tercih etmem. Ama bu önemli görüşmeyi de yerden dolayı heba etmem. Ben Atatürk’ün vasiyetine karşı yapılmış bir mekan yerine aziz Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde olmasını çok şık bulurum. Ama bir inat uğruna dünya kadar beklentiyi de heba edemem.”

"Yarınlar için direnenler... "

Kılıçdaroğlu'nun "Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu [...] bir ülkede; Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" diyen sosyal medya mesajı, bir bakıma Özgür Özel'in "daha önce bu görevi yapmış genel başkanlar"dan birine sormayı düşündüğünü söylediği sorunun yanıtıydı.

Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,

Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,

Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği,

Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği,… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2024

Kılıçdaroğlu mesajında yalnızca "Erdoğan'la müzakere edilmez" demekle de yetinmemişti. Adnan Yücel'in çok bilinen ve çok sevilen dizeleriyle bitirdiği mesajı Özel'e yönelik örtük ama ağır bir suçlama olarak okunmayı talep ediyordu.

"Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

Menekşeler de açılır üstümüzde

leylaklar da güler.

Bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler... "



(AEK)