“Kelepçeli muayeneye son verilmeli”

Van-Hakkari Tabip Odası, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve sağlık hakkına erişim hakkında dün basın toplantısı düzenledi.

MA’nın haberine göre, oda binasında yapılan açıklamada konuşan Dr. Hüseyin Yaviç, cezaevlerinin, sağlık ve yaşam hakkına dair ihlallerle gündemde olduğunu söyledi.

Dr. Yaviç, “Bir ülkede demokrasisi ve gelişmişliğin göstergelerinden birinin özgürlüğünden yoksun bırakılmış insanların temel haklarının devlet güvencesi altında olmasıdır. Maalesef ülkemizde özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hapishanelerden sıkça hak ihlalleri rapor edilmektedir. Bu raporlarda yer alan ihlaller arasında sağlık ve yaşam hakkı ihlalleri gelmektedir. İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) yayınladığı 2023 yılı raporuna göre, hapishanelerde 23 bin 899 hak ihlali yaşanmıştır. Bunlar arasında 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın bir soru önergesine verdiği cevaba göre, 2018-2023 yılları arasında 2 bin 258 tutuklu veya hükümlü, 2023 yılında ise İHD'nin verilerine göre 522 mahpus hayatını kaybetmiştir” dedi.

“Adli Tıp Kurumu tek yetkili mercii olmamalı”

Cezaevinde tutulan ağır hasta tutsakların gerekli tıbbi yardıma erişiminin sağlanmadığı veya infaz ertelemesi ardından kısa süre içinde yaşamlarını yitirdiğini hatırlatan Yaviç, taleplerini şöyle sıraladı:

· Hapishanelerde bulunan tüm ağır hasta mahpuslar, tam teşekküllü hastanelerden alınacak bağımsız tıbbi raporlar doğrultusunda derhal serbest bırakılmalıdır. Adli Tıp Kurumu (ATK), bu konuda tek yetkili mercii olmaktan çıkarılmalıdır. ATK'nin kararları, siyasi otoriteden bağımsız olmalı, tıbbi etik ve evrensel hukuk normlarına dayanmalıdır.

· Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin ve sağlık çalışanlarının, mahpuslara yönelik ayrımcı dil ve uygulamalara son vermesi gerekmektedir. Bu doğrultuda gerekli yasal düzenlemeler, uluslararası standartlara uygun olarak yapılmalı ve personel, insan hakları ve tıbbi etik konularında düzenli eğitimlere tabi tutulmalıdır.

· Kelepçeli muayene gibi insan onurunu zedeleyen uygulamalara son verilmelidir. Mahpusların sağlık kuruluşlarına sevkleri, uygun koşullarda ve zamanında gerçekleştirilmelidir. Hapishanelerde mahpusların sağlık hizmetlerine erişimleri güvence altına alınmalıdır.

· Mahpusların sağlık ve yaşam hakkı için başta temiz suya erişim, temiz çevre koşulları ve yeterli, dengeli gıda sağlanması acilen hayata geçirilmelidir.