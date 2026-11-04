Keisha Lance Bottoms, ABD’nin ilk siyah kadın valisi oldu

*Kampanyasında yaşam maliyetlerini düşürmeyi, Medicaid'i genişletmeyi, konut krizine çözüm bulmayı ve devlet okullarını güçlendirmeyi vaat etti. Zaferi, 2018 ve 2022'de kaybeden Stacey Abrams'ın açtığı yolun devamı olarak değerlendiriliyor.

*Bottoms, 2018-2022 arasında Atlanta Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2022-2023'te Biden yönetiminde Beyaz Saray Kamu Katılımı Direktörü olmuştu. Belediye başkanlığı döneminde nakit kefalet uygulamasını sonlandırdı ve Open Checkbook platformunu hayata geçirdi.

*Valilik koltuğunu 20 yılı aşkın süredir Cumhuriyetçiler yönetiyordu ve Bottoms, görev süresi dolan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in yerini alacak. Aynı seçim gecesi Stacey Plaskett ABD Virjin Adaları valisi seçilen ilk siyah kadın, Byron Donalds ise Florida valiliğini kazanan ilk siyah Cumhuriyetçi vali oldu.

*Demokrat Keisha Lance Bottoms, ABD'nin Georgia eyaletinde valiliğe seçilen ilk siyah kadın olarak tarihe geçti. Reuters'ın haberine göre 56 yaşındaki Bottoms, Cumhuriyetçi milyarder iş insanı Rick Jackson'ı yenerek eyaletin ilk kadın ve ilk siyah kadın valisi oldu.

ABD'deki ara seçimlere Atlanta'nın eski belediye başkanı Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı mağlup etti, Georgia'nın 84. valisi seçildi.

Böylece, Demokrat Keisha Lance Bottoms, ABD’de Georgia eyalet valiliğine seçilen ilk siyah kadın olarak tarihe geçti. Bottoms, ocak ayında yemin ederek göreve başlayacak.

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Eyalette 20 yıllık dengeleri değiştiren zafer

Eyaletteki valilik koltuğunu 20 yıldan uzun süredir Cumhuriyetçiler yönetiyordu. Eski Atlanta Belediye Başkanı olan Bottoms, aynı zamanda geçmişte eski Başkan Joe Biden’ın kıdemli danışmanlığını yürütmüştü. İki dönemlik görev süresi dolan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp’ten koltuğu devralacak olan Bottoms’ın zaferi, siyah seçmenlerin ağırlıkta olduğu Georgia’da dengelerin Demokratlar lehine değiştiğini gösteriyor.

Tarihi gece

Seçim gecesi Amerikan siyasetinde siyah liderler açısından başka detaylara da sahne oldu:

Stacey Plaskett, ABD Virjin Adaları valisi seçilerek bir ABD idari bölgesini yöneten ilk siyah kadın oldu.

ABD Virjin Adaları valisi seçilerek bir ABD idari bölgesini yöneten ilk siyah kadın oldu. Byron Donalds, Florida’nın ilk siyah valisi ve ABD tarihinde valiliğe seçilen ilk siyah Cumhuriyetçi oldu.

Ayrıca, Bottoms’ın bu başarısı, 2018 ve 2022’de valilik yarışını kaybetmesine rağmen eyalette güçlü bir seçmen tabanı oluşturan Demokrat Stacey Abrams’ın açtığı yolun devamı olarak değerlendiriliyor.

Bottoms’ın zaferi, Demokrat Stacey Abrams’ın büyük bir ABD siyasi partisi tarafından valiliğe aday gösterilen ilk siyah kadın olmasından sekiz yıl sonra geldi.

Abrams, Georgia’da 2018 ve 2022 valilik yarışlarını kaybetmişti, ancak yürüttüğü kampanyalar Demokrat seçmen katılımını artıran, iki Demokrat ABD senatörünün seçilmesine katkı sağlayan ve onlarca yıl sonra ilk kez Georgia’nın seçiciler kurulu oylarını bir Demokrat başkan adayına kazandıran çok nesilli, çok ırklı bir koalisyonun kurulmasına yardımcı oldu.

Keisha Lance Bottoms hakkında Siyasi kariyerine 2010 yılında Atlanta Belediye Meclisi’nde adım atan Keisha Lance Bottoms, 2017 yılına kadar buradaki görevini başarıyla sürdürdü. Ardından, 2018-2022 yılları arasında Atlanta’nın 60. Belediye Başkanı olarak kentin yönetimini üstlendi. Yerel yönetimdeki deneyimini ulusal düzeye taşıyan Bottoms, 2022-2023 yılları arasında ise ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminde, Beyaz Saray Kamu Katılımı Direktörü olarak kritik bir sorumluluk üstlendi. Bottoms’ın belediye başkanlığı dönemi, ciddi toplumsal çalkantılara da sahne oldu. 2020 yılında Atlanta polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Rayshard Brooks’un ardından patlak veren kitlesel protestolar ve aynı yıl 8 yaşındaki Secoriea Turner’ın trajik bir silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi, Bottoms yönetimine yönelik eleştirilerin odağı haline geldi. Deneyimli siyasetçi, 2022 yılında ikinci dönem için yeniden aday olmama kararı aldı. Tüm bu çalkantılara rağmen Bottoms, imza attığı radikal reformlarla adından söz ettirdi.Görevi süresince Atlanta’nın ilk tam kadrolu Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ofisi’ni kurdu; adalet sisteminde tartışılan nakit kefalet uygulamasını sonlandırdı. Ayrıca, belediyenin tüm mali süreçlerini şeffaf bir şekilde kamuoyunun denetimine açan Open Checkbook platformunu hayata geçirerek yönetilebilirlikte yeni bir standart belirledi. Georgia Valiliği için yürüttüğü kampanyada odağına doğrudan halkın ekonomik refahını alan Bottoms, özellikle yaşam maliyetlerini düşürme vaatleriyle ön plana çıkıyor. Demokrat siyasetçi; düşük gelirli yurttaşları kapsayan kamu sağlık sigortası Medicaid’in alanını genişleterek sağlık giderlerini azaltmayı,konut krizine çözümler üretmeyi ve Georgia’daki devlet okullarının finansal altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bottoms’ın bu hamlesi, eyalet tarihi açısından da ayrı bir önem taşıyor. Georgia’da valilik yarışına giren ilk siyah kadın aday olmasa da (Demokrat Stacey Abrams 2018 ve 2022 seçimlerinde aday olmuş ancak kazanamamıştı), Bottoms bu tarihi görevi devralan ilk isim olma hedefiyle mücadelesini sürdürüyor.

(EMK)