Kedkarên Şaredariyê: Divê çavkaniyên gel di rêyên nebaş de neyên bikaranîn

Li ser navê karkeran serokê sendîkayê Becet Barût daxuyaniyê da û got: "Em vê daxuyaniyê li ser navê kedkarên ku kolanên bajarê paqij dikin, yê kû dikevin nava qenalan, yê di bîne 50 derece germahiyê de qîra 250 derece dirijînin û ji bo bajareke bê pirsgirêk û xweş dixebitin, didin."

Meaş 12 700 TL û kirê 10 000 TL ye

Barût got li Tirkiyeyê ji malbateke ji 4 kesan pêk tê sînora birçîbûnê 13. 684 TL, sînorê xizaniyê 44 573 TLye lê kedkarên ku li şîrketên giredayî şaredariyê de dixebitin hew 12. 700 TL maeş digirin û niha bajêr kirêya maleke 10. 000 TLye.

Barût da zanîn ku ew Ji bo meaşên kedkaran baştir bikin bi rayedarên şaredariyê re hevdîtinan dikin lê hîn tu tişt bidesnexistine û ji meha Nîsanê vir de, rayedar hin sozan dane lê sozên xwe neanîne cîh. Barût got pêşniyara rayedaran diyare ku wê dimeke nêz de di binê meaşê herî kêm jî bimîne.

Divê çavkaniyên gel sûîstimal nekin

Barût balê kişand li ser nelirêtiyê ku çend roj berê ketîn rojevê ku hin rayedarên şaredariyê jî ji ber lêpirsanê hatîbûn desteserkirin û girtin û got: "Şaredariya Rezan, ji aliyê pêşketin û mezinbûnê de, di nava welat de şarederiyeke girîng e. Hem ji aliyê ku pereyê ji aliyê dewletê têne dayin, hem jî ji aliyê qezencên cewherî de. Em îro li hin îdîayên ku di derbarê ev çavkaniyên gel çawa têne sûîstîmal kirin şahit dibin. Li gorî nûçeyan behsa pereyên mezin tê kirin. Kes nikare çavkaniyên şaredariyê bi vî awayî sûîstimal bike û lazim e neke jî. Em ji vir bang li rayedaran dikin, we têkoşîna me li hemberê kesên ku vîna kedkaran tune dihesibînin bidome."

(BA/AY)