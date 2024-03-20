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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 12:01
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Kedi Eros'un öldürülmesi davasındaki "iyi hal" indirimine itiraz

Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek karar aleyhine istinafa itiraz edileceğini bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kedi Eros'un öldürülmesi davasındaki "iyi hal" indirimine itiraz

İstanbul Başakşehir'de İbrahim K.'nin tekmeleyerek öldürdüğü Eros isimli kedinin öldürülmesi davasındaki "iyi hal" indirimine itiraz edildi.

Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek karar aleyhine istinafa itiraz edileceğini bildirdi.

Dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da dün yaptığı açıklamada, "Önceki kararında 1 yıl 3 ay vermişti mahkeme, bu sefer 3 yıl verdi. İyi hal indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır" demişti. 

Seçim sonrası gündeme gelecek

Bakan Tunç, "cezasızlık" algısının ortadan kaldırılması için 1 ay bile cezanın hapis karşılığının olması gerektiğini ifade etmişti. 

Yılmaz Tunç, sokak hayvanlarına ilişkin soru üzerine de "Sokak hayvanları ile ilgili Tarım Bakanlığımızla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.(AÖ)

Kedi Eros hayvana işkence
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