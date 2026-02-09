ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 12:19 9 Şubat 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 15:58 9 Şubat 2026 15:58
Okuma Okuma:  3 dakika

EREN AKSOYOĞLU ALATTI

Keçiören nasıl bir ilçe? Siyaseti belirleyen dinamikler ne?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesi, bu kazanımın neden sürdürülemediği sorusunu gündeme taşıdı. Süreci bianet’e değerlendiren Aksoyoğlu’na göre CHP açısından süreç henüz kapanmış değil.

Keçiören nasıl bir ilçe? Siyaseti belirleyen dinamikler ne?
Fotoğraf: Keçiören Belediyesi

üç mahallesi tek başına Rize’den kalabalık, Ankara’dan ayrılsa büyükşehir olabilecek ölçekte bir ilçe… Keçiören, yıllardır hem Ankara’nın hem de Türkiye siyasetinin de kritik eşiklerinden biri olarak görülüyor. Orta Anadolu muhafazakârlığının başkente açılan kapısı olarak tanımlanan ilçe, 2024 yerel seçimlerinde ise dikkat çekici bir kırılmaya sahne oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Keçiören’de 2023 genel seçimlerinde aldığı oy oranını neredeyse aynen koruyarak belediyeyi kazandı. Seçimde yaklaşık 170 bin AKP seçmeninin sandığa gitmemesi belirleyici olurken, CHP ilçe örgütünün bir önceki seçimden gelen saha çalışması ve örgütlenme altyapısı da sonucu etkiledi. Siyaset Bilimci Eren Aksoyoğlu’na göre, CHP Keçiören’de “zaten bir partilisiyle” seçimi alabilecek bir zemine sahipti.

Ancak aradan bir yıl geçmeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesi, bu kazanımın neden sürdürülemediği sorusunu gündeme taşıdı. Süreci bianet’e değerlendiren Aksoyoğlu’na göre CHP açısından süreç henüz kapanmış değil.

“Keçiören baştan hedeflenen bir ilçe değildi”

Aksoyoğlu’na göre CHP’nin Keçiören stratejisi en başından sorunluydu. Parti yönetimi Keçiören’i kazanılabilir bir ilçe olarak görmüyordu:

“CHP’nin ilk hedefi Keçiören değildi. Etimesgut ya da Mamak gibi daha küçük ilçeler üzerinde çalışıldı. Bir-iki yıllık hazırlık süreci oldu, muhtarlarla görüşmeler yapıldı, Mansur Yavaş’ın etkisi kullanıldı. Keçiören ise farkın çok büyük olduğu, ‘zaten alınamaz’ denilen bir ilçeydi.”

Bu yaklaşım, aday belirleme sürecine de yansıdı. Aksoyoğlu’na göre süreç, kazanmak değil “kayıpsız çıkmak” üzerine kuruldu.

Seçim stratejisinin temel hedefinin Keçiören’i almak olmadığını söyleyen Aksoyoğlu, tabloyu şöyle özetledi:

“Keçiören’de fark kapanmaz diye düşünüldü. Amaç kazanmak değil, ‘farkı düşürdük’ demekti. Bu adayla kurtulmak istediler. Ama iş beklenmedik şekilde döndü.”

Bu beklenmedik sonucun ise CHP içinde yanlış okunduğunu vurguladı.

Aksoyoğlu’na göre CHP, Keçiören’deki sonucu gerçekçi bir analizden geçirmedi:

“Mesut Bey, Kılıçdaroğlu’nun bir yıl önce aldığı oyun bile altında oy aldı. Üzerine tek bir oy koymadı. Muhalefetin toplam oyundan daha az alarak belediyeyi kazanmış oldu. Buna rağmen ‘muhafazakâr aday koyduk, bölgeyi aldık’ denildi. Bu çok büyük bir yanılgıydı.”

“Keçiören muhafazakâr bloktan ibaret değil”

Keçiören’in sosyolojisinin sıkça yanlış tarif edildiğini söyleyen Aksoyoğlu, ilçenin homojen bir yapıya sahip olmadığını özellikle vurguladı:

“Keçiören’de 60 mahalle var. Bunların 19-20 tanesi sosyal demokrasiye daha yakın mahalleler. Geri kalanlar muhafazakâr ama bu blok bir muhafazakârlık değil.”

Cemaat ve tarikat yapılanmalarının zayıflığına dikkat çeken Aksoyoğlu, bunun CHP açısından önemli bir avantaj olduğunu belirtti:

“Ovacık Mahallesi dışında güçlü bir cemaat ya da tarikat yapısı yok. Seçmen AKP baskısından rahat kaçabiliyor, kimse toplu hareket etmek zorunda kalmıyor.”

“Her sabah Çankaya’ya giden bir Keçiören var”

Keçiören’in hizmet sektörü ağırlıklı bir ilçe olduğuna işaret eden Aksoyoğlu, günlük nüfus hareketliliğinin siyasal tercihler üzerinde belirleyici olduğunu söyledi:

“Yaklaşık 1 milyonluk nüfusun büyük bir kısmı her sabah Keçiören’den Çankaya’ya gidiyor. Çankaya’nın seküler, sosyal ortamından etkilenerek geri dönüyorlar. Bu da sosyal demokrat ya da seküler siyaset lehine çok hızlı bir dönüşüm potansiyeli yaratıyor.”

“Kentsel çoraklaşma seçmeni ilçeden kaçırdı”

Uzun yıllar Keçiören’i yöneten Turgut Altınok’un kişisel popülaritesinin etkili olduğunu belirten Aksoyoğlu, ancak bunun kent politikalarıyla desteklenmediğini söyledi:

“Keçiören’de yıllarca alkollü mekânlara ruhsat verilmedi. Bu kenti çoraklaştırdı. CHP seçmeni kazandığı para arttıkça Çayyolu’na, Batıkent’e, Eryaman’a kaçtı. Keçiören kendi seçmenini üretemez hale geldi.”

“Yozgat mitingi Keçiören’in yansımasıydı”

Orta Anadolu kökenli nüfusun ilçedeki ağırlığına dikkat çeken Aksoyoğlu, Yozgat mitinginin bu bağlamda okunması gerektiğini ifade etti:

“Keçiören’de Yozgatlılar çok yoğun. CHP hizmetini Keçiören’de alıyor olmak, Yozgatlılar arasında konuşulmaya başlandı. Yozgat mitingi bunun yansımasıydı. Dönüşümü görmek açısından çok önemliydi.”

İstifalar sonrası Keçiören’in fiilen AKP yönetimine geçtiğini belirten Aksoyoğlu’na göre CHP açısından süreç henüz kapanmış değil:

“CHP bu haksızlığı güçlü bir yerel adayla lehine çevirebilir mi, yoksa seçmen ‘beceremediler’ deyip kopar mı? Asıl cevap burada.”

(EMK)

@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

