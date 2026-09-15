Keçiler icralık oldu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sürekli bakanlık destek ve hibe açıklamaları yapıyor ama ağılda keçiye, ahırda ineğe, çiftçinin traktörüne, tarım alanına icra geliyor. Hibeler destekler kime gidiyor?” dedi.

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Çok sayıda hayvan icrada satışta

Kırklareli Vize İcra Dairesi tarafından yayımlanan satış ilanında, toplam 32 keçinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı. İlanda yer alan hayvanların büyük bölümünü 2021, 2023 ve 2024 doğumlu dişi Malta keçileri oluştururken, iki hayvanın da 2025 doğumlu dişi Kıl Keçisi olduğu belirtildi. Hayvanların tamamı için toplam 320 bin lira bedel belirlendi.

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“Durumun bir icra dosyasından ibaret görülmemesi gerekir"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

“Üretici hayvanını satıyorsa üretimden kopuyor, hayvanı icraya düşüyorsa hayvancılıkta oluşan açık nasıl giderilecek? 16 milyon büyükbaş hayvan, 54 milyon küçükbaş hayvan varlığı kişi başı üzerinden nüfusa göre irdelersek 1980'lerin gerisinde kalıyor. Hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak bu işin küçük aile tipi işletmeleri korumakla olası. İcra ile değil. Hayvancılık yapan çoğu bu işten vazgeçme noktasında. Hayvancılık yapan sürüsünün icra dairesinde satışa çıkarılması onu bu süreçten dışarı çıkarır.”

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"Süreç benzer tekrarlarla devam ediyor"

Gürer, “2025 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde borçları nedeniyle bir üreticiye ait 33 adet Malta melezi anaç keçi ile 30 adet oğlağın icra yoluyla satışa çıkarılmıştı. Kırklareli'nde benzer bir durum yaşanıyor. Bu süreçte icraların tarım kesimi için durdurulması yönünde kanun teklifi de verdim. Tarım kesimi traktör, tarım alanı, hayvanlar icra dışı tutulması çağrısı da yaptım. Ama iktidar bu konuda adım atmadı. Süreç benzer sonuçlarla tekrarlanıyor.” dedi.

(FY)