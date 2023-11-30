Keçi'nin "eğitimde edebiyat" dosyası yayında!



Günışığı Kitaplığı'nın düzenlediği,Türkiye'nin dört bir yanından öğretmen, eğitimci, kütüphaneci ve akademisyenin katıldığı 16. Eğitimde Edebiyat Semineri'nin arşiv niteliğindeki içeriği, Keçi dergisinin Kış 2023 dosyasında, keciedebiyat.com adresinde ücretsiz olarak yayında.



Keçi'nin 19. sayısında; Haydar Ergülen, Yekta Kopan, Mine Soysal, Luigi Ballerini gibi edebiyatçıların yanı sıra, Dr. Esra Ercan Bilgiç ve Damla Özlüer gibi uzmanlar ve akademisyenler de özgün içerikleriyle yer alıyor.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı Dr. Müren Beykan yarışmanın 2023 yılında "sevinç" öykülerinde temanın işlenişine dair örnekler ve yansımalar paylaşıyor.

Keçi'nin editörü Halil Türkden başyazısında şöyle diyor:

"Haziran 2014'ten bu yana "inadına edebiyat" şiarıyla, Günışığı Kitaplığı'nın düzenlediği konferans ve seminerlerin özgün içeriğini siz değerli okurlara buradan ulaştırıyoruz. Zorlu patikalardan yürüyerek… Ne ki artık sadece keçilerin yolu değil patikalar. Kitapların ortaya çıkmasına emek verenler, kitapları okurla buluşturanlar ve okurlar... Bellek oluşturmak, anlatmak, fotoğrafını çekmek, kaydetmek, unutulmamasını sağlamak ve geleceğin belleğini oluşturmak bizlerin işi. Keçi de 19 sayıdır bunu yapmaya çalışıyor, yapmaya da devam edecek." (AÖ)