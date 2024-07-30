KDP’nin tutukladığı gazeteciye 3 yıl hapis cezası

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Rojnews Arapça editörü Süleyman Ahmed’e 3 yıl hapis cezası verdi.

Suriye Halep’ten dönerken Ekim 2023’te gözaltına alınan ve 211 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ahmed, Duhok 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

İlk duruşmada da ‘PYD’ye üye olduğu gerekçesiyle’ 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) temsilcisinin davayı takip etmesine izin vermedi.

Avukatı Neriman Ahmed dava sonrası yaptığı açıklamada duruşmada dinlenen iki tanığın, Ahmed’in dört yıldır Rojnews’te gazeteci olarak çalıştığını teyit ettiğini söyledi. Ayrıca kararın hukuki olmadığını ve itiraz edeceklerini dile getirdi.

Karar, birçok sivil toplum kuruluşunca hukuka aykırı olarak değerlendirildi.

211 gün haber alınamamıştı

Süleyman Ahmed, ailesini ziyarete için gittiği Halep’ten dönerken 25 Ekim 2023’te Pêşxabûr (Sêmalka) Sınır Kapısı’nda Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) asayişi tarafından gözaltına alınmıştı.

211 gün boyunca kendisinden haber alınamamış, avukatları kendisiyle ilk teması 22 Mayıs 2024’te Duhok’ta emniyet binasında kurabilmişti.

Ahmed'in akıbetini ve nerede olduğunu açıklığa kavuşturmak için Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve MENA Hak Grubu, Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetmeler Komitesi'ne Acil Eylem başvurusunda bulunmuştu. Avukatlar da ilk görüşmeyi bu başvurunun ardından yapabilmişti.

Ahmed daha sonra hazırlanan iddianamede PKK adına ‘casusluk’ ve ‘ulusal güvenliği tehlikeye atmakla’ suçlanmıştı.

(HA)