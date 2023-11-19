KDP’nin alıkoyduğu gazeteciden 26 gündür haber yok

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Ekim’den bu yana gözaltında tuttuğu Roj Haber Ajansı’nın (Rojnews) Arapça servisi editörü Süleyman Ahmed’ten 26 gündür haber alınamıyor.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), X hesabından yaptığı Kürtçe açıklamada Ahmed’in yaşamından duydukları endişenin her geçen gün arttığını ifade ettiler.

Rojnews Arapça servisi editörü Suleyman Ahmed, babasının vefatı nedeniyle gittiği Kuzey ve Doğu Suriye’nin Halep kentinden dönerken Pêşxabûr (Sêmalka) Sınır Kapısı’nda Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Asayiş Güçleri tarafından kaçılarak gözaltına alınmıştı. KDP’ye bağlı Duhok Asayiş Müdürlüğü, gözaltı olayından 6 gün sonra, 31 Ekim’de yazılı bir açıklama yaparak Ahmed’in “gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını” iddia etmişti.

KDP'nin kaçırdığı Rojnews editöründen 25 Ekim'den bu yana haber alınamıyor

bianet’e bilgi veren Rojnews Genel Yayın Yönetmeni Baran Germiyanî ise, Ahmed’in Kürdistan’da hiçbir yasal sıkıntısı olmadığına dikkat çekerek “Oturum ve çalışma izinleri var. Hem Irak genelinde çalışma yürüten basın sendikasına üye, hem de bölgedeki sendikaya. Gazetecilik dışında bir faaliyeti yok. Editörümüzün gözaltına alınması için bir gerekçe yok” demişti.

Diğer yandan, Ahmed’in kaçırılmasıyla ilgili bir açıklama da Gazetecileri Koruma Komitesi'nden (CPJ) gelmişti. CPJ 2 Kasım'da IKBY yetkililerinden Ahmed’in nerede olduğunu açıklamasını ve koşulsuz bir şekilde gazetecinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

(BA/RT)