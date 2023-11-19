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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2023 14:19
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2023 14:27
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KDP’nin alıkoyduğu gazeteciden 26 gündür haber yok

KDP Asayiş Güçleri tarafından kaçılarak gözaltına alınan Süleyman Ahmed’ten 26 gündür haber alınamıyor. DFG, yaptığı açıklamada "Her geçen gün endişemiz artıyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/19/kdpnin-alikoydugu-gazeteciden-26-gundur-haber-yok.jpg

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Ekim’den bu yana gözaltında tuttuğu Roj Haber Ajansı’nın (Rojnews) Arapça servisi editörü Süleyman Ahmed’ten 26 gündür haber alınamıyor.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), X hesabından yaptığı Kürtçe açıklamada Ahmed’in yaşamından duydukları endişenin her geçen gün arttığını ifade ettiler.

Rojnews Arapça servisi editörü Suleyman Ahmed, babasının vefatı nedeniyle gittiği Kuzey ve Doğu Suriye’nin Halep kentinden dönerken Pêşxabûr (Sêmalka) Sınır Kapısı’nda Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Asayiş Güçleri tarafından kaçılarak gözaltına alınmıştı. KDP’ye bağlı Duhok Asayiş Müdürlüğü, gözaltı olayından 6 gün sonra, 31 Ekim’de yazılı bir açıklama yaparak Ahmed’in “gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını” iddia etmişti.

KDP
KDP'nin kaçırdığı Rojnews editöründen 25 Ekim'den bu yana haber alınamıyor
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bianet’e bilgi veren Rojnews Genel Yayın Yönetmeni Baran Germiyanî ise, Ahmed’in Kürdistan’da hiçbir yasal sıkıntısı olmadığına dikkat çekerek “Oturum ve çalışma izinleri var. Hem Irak genelinde çalışma yürüten basın sendikasına üye, hem de bölgedeki sendikaya. Gazetecilik dışında bir faaliyeti yok. Editörümüzün gözaltına alınması için bir gerekçe yok” demişti.

Diğer yandan, Ahmed’in kaçırılmasıyla ilgili bir açıklama da Gazetecileri Koruma Komitesi'nden (CPJ) gelmişti. CPJ 2 Kasım'da IKBY yetkililerinden Ahmed’in nerede olduğunu açıklamasını ve koşulsuz bir şekilde gazetecinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

(BA/RT)

RojNews Süleyman Ahmed
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