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Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 11:41
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KDP’nin alıkoyduğu gazeteci Süleyman Ahmed'den 150 gündür haber alınamıyor

Rojnews bugün "150 gün oldu: Süleyman Ahmed nerede?" manşetiyle çıktı. Ahmed’in yaşamı ve güvenliğinden KDP'yi sorumlu tutup yetkililerden bir açıklama istedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
KDP’nin alıkoyduğu gazeteci Süleyman Ahmed'den 150 gündür haber alınamıyor

Roj Haber Ajansı’nın (Rojnews) Arapça servisi editörü Süleyman Ahmed’den 150 gündür haber alınamıyor.

Ahmed, 25 Ekim 2023’te ailesini ziyaret etmek için gittiği Suriye Halep’ten Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) dönerken Pêşxabûr (Sêmalka) Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı.

Avukatları, Ahmed’in Duhok’a götürüldüğü bilgisini edinmesi üzerine Asayiş Merkezi’ne başvurdu. Tepkiler üzerine 6 gün sonra açıklama yapan Duhok Asayişi, Ahmed’in ellerinde olduğu iddiasını yalanladı. Ayrıca Ahmed’i ‘istihbarat faaliyeti yürütmekle’ suçladı.

Gazetecinin avukatlarından Neriman Ahmet ise Duhok Asayişi’nin soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle müvekkiliyle görüşmesinin engellediğini ve dosyanın Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) istihbarat kurumu Parastin kontrolünde olduğunu söyledi.

Bu sırada ‘Süleyman Ahmed’i Savunma Grubu’ oluşturuldu. Gruba üye avukatlar Duhok Hakimliğine başvurarak gazeteciyle görüşebilmek için karar çıkarttırdı. Kararla Ahmed’in gözaltında tutulduğu da resmi olarak kabul edilmiş oldu.

Ancak mahkeme kararıyla Duhok Asayişi’ne giden avukatlar yine Ahmed’le görüştürülmedi. Avukatları Ahmed için bugüne kadar resmi olarak 10’dan fazla başvuru yaptı.

Gazetecilik örgütleri kınadı

Süleyman Ahmed’in kaçırılması, aralarında Gazetecileri Koruma Örgütü (CPJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün de bulunduğu yerli ve uluslararası gazetecilik meslek örgütlerince de kınandı.

Meslek örgütlerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin çağrılarda bulunduğu KDP yönetiminden gazetecinin durumuna ilişkin hiçbir açıklama gelmedi.

“Yaşamı ve güvenliğinden KDP sorumlu”

Rojnews bugün "150 gün oldu: Süleyman Ahmed nerede?" manşetiyle çıktı. Haberde, "Süleyman Ahmed’in yaşamı ve güvenliğinden KDP sorumludur" denilerek, akıbetine ilişkin bir an önce kamuoyunun bilgilendirilmesi ve serbest bırakılması istendi.

KDP'nin kaçırdığı Rojnews editöründen 25 Ekim'den bu yana haber alınamıyor
KDP'nin kaçırdığı Rojnews editöründen 25 Ekim'den bu yana haber alınamıyor
7 Kasım 2023

(HA)

Süleyman Ahmed KDP RojNews
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