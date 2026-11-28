Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) heyetlerinin Irak federal hükümetinin son kararlarını ve iki parti arasındaki anlaşmazlıkları ele alacağı görüşme bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’de başladı.

Süleymaniye merkezli Peregraf’ın haberine göre, KDP genel başkan yardımcıları ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani, YNK Başkanı Bafıl Talabani’nin başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

YNK’nin Siyasi Büro binasındaki görüşmeye IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve iki partinin siyasi büro üyeleri de katıldı.

Erbil merkezli Rudaw’a göre görüşme, Irak federal hükümetinin bölgedeki petrol sahaları ve sınır kapıları üzerindeki yetkisini genişletmeye yönelik kararlarının ve 1 Aralık’ta Bağdat’ta başlayacak ulusal diyalog toplantısının öncesinde gerçekleşiyor.

Erbil merkezli Kurdistan24’ün haberine göre KDP Siyasi Büro üyesi Hemin Hevrami, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bağdat’ın son kararları karşısında ortak tutum geliştirmek için iki partinin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Hevrami, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog, federalizm ve Irak Anayasası’na saygı temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurdistan24, IKBY’nin Irak’ın 2027 bütçesinden alacağı payın da görüşmenin gündeminde yer alacağını aktardı.

KDP ve YNK ise aynı gün ortak bir açıklama yayımlayarak Bağdat’ın tek taraflı kararlarına itiraz etti. İki parti, IKBY’nin anayasal haklarının korunması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, 24 Kasım’da IKBY’nin sınır kapıları ve petrol kaynaklarının yönetimine ilişkin bir dizi karar almıştı.

Süleymaniye merkezli Channel 8’in haberine göre iki partinin bugünkü görüşmesinin gündeminde 1 Aralık’ta Bağdat’ta gerçekleşecek ulusal diyalog toplantısına yönelik hazırlıklar da var.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın girişimiyle gerçekleşecek toplantıya Irak’ın üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani ve Bafıl Talabani de katılacak.

Toplantıda federal hükümet ile IKBY arasındaki yetki anlaşmazlıklarını anayasal çerçevede çözme yollarını ele alacaklar.

KDP ile YNK arasındaki anlaşmazlık

IKBY’nin yönetiminde uzun yıllardır iki büyük siyasi parti olan KDP ve YNK söz sahibi. KDP’nin siyasi ağırlığı Erbil ve Duhok’ta, YNK’nin ise Süleymaniye ve Halepçe’de yoğunlaşıyor.

İki parti arasındaki anlaşmazlıklar, KDP’nin 4 Kasım’da YNK’nin katılımı olmaksızın IKBY Parlamentosu’nu yeniden faaliyete geçirmesiyle derinleşti.

YNK, IKBY hükümetinden çekilme kararı aldı. Bafıl Talabani, parlamentonun yeni yönetimini ve bu parlamentonun oluşturacağı hükümeti tanımayacaklarını açıkladı.

İki partinin heyetleri, parlamento krizinin ardından ilk kez 21 Kasım’da Erbil’de bir araya geldi. Irak federal hükümetinin 24 Kasım’daki kararları ise iki partinin Bağdat karşısında ortak tutum geliştirme çabalarını hızlandırdı.

Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların temelinde ise 2005 Irak Anayasası’nın federal hükümet ile bölgesel yönetimler arasında öngördüğü yetki paylaşımı, petrol gelirlerinin dağılımı, bütçe ve tartışmalı bölgelerin statüsü yer alıyor.