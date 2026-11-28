KDP ile YNK, Süleymaniye'de bugün yaptıkları görüşmenin ardından 1 Aralık'ta Bağdat'ta düzenlenecek ulusal diyalog toplantısına ortak tutumla katılma kararı aldı. Görüşmeye IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile YNK Başkanı Bafıl Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin heyetleri katıldı. İki parti ortak açıklamada IKBY'nin anayasal haklarını birlikte savunacaklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin 24 Kasım'da aldığı kararlar ele alındı. Bu kararlar sınır kapılarının yönetiminin federal makamlara devredilmesini, petrol ihracatının Irak Petrol Bakanlığı'nın onayına bağlanmasını ve bazı petrol sahalarının bakanlığa devredilmesini içeriyor. Kurdistan24'ün kaynaklarına göre iki parti, biri hukuki, biri siyasi iki ortak komisyon kurma kararı da aldı. 1 Aralık'taki toplantıyı Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın girişimi düzenliyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK), bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından 1 Aralık’ta Bağdat’ta düzenlenecek ulusal diyalog toplantısına ortak tutumla katılma kararı aldı.

İki parti, görüşmenin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, IKBY’nin anayasal haklarını birlikte savunacaklarını ve mevcut anlaşmazlıkların çözümü için diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

Süleymaniye merkezli Peregraf’ın haberine göre, KDP genel başkan yardımcıları ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani, YNK Başkanı Bafıl Talabani’nin başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

YNK’nin Siyasi Büro binasındaki görüşmeye IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve iki partinin siyasi büro üyeleri de katıldı.

Heyetler, Irak federal hükümetinin bölgedeki petrol sahaları ve sınır kapıları üzerindeki yetkisini genişletmeye yönelik kararlarının yanı sıra iki parti arasındaki ilişkileri ve IKBY’nin federal kurumlarla ilişkilerini ele aldı.

Kurdistan24 muhabiri Hevcin Cemal’in görüşme sonrasında kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iki parti, Bağdat’ın kararlarına ilişkin çalışmalar yürütmek üzere biri hukuki, diğeri siyasi olmak üzere iki ortak komisyon kurma kararı da aldı. Hukuk komisyonunun federal hükümetin kararlarını Irak Anayasası açısından incelemesi, siyasi komisyonun ise Bağdat yönetimiyle müzakereleri yürütmesi öngörülüyor. İki partinin ortak açıklamasında komisyonlara ilişkin bilgi yer almadı.

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Anayasa ve federalizm vurgusu

Erbil merkezli Kurdistan24’ün haberine göre KDP Siyasi Büro üyesi Hemin Hevrami, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bağdat’ın son kararları karşısında ortak tutum geliştirmek için iki partinin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Hevrami, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog, federalizm ve Irak Anayasası’na saygı temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurdistan24, IKBY’nin Irak’ın 2027 bütçesinden alacağı payın da görüşmenin gündeminde yer alacağını aktardı.

Bağdat’ın kararları neler? Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, 24 Kasım’da IKBY’nin sınır kapıları ve petrol kaynaklarının yönetimine ilişkin bir dizi karar almıştı. IKBY’deki tüm sınır kapılarının yönetimini federal makamlara devredilmesi.

Bölgenin ham petrol ve petrol ürünleri ihracatını Irak Petrol Bakanlığı’nın onayına bağlanması.

Kerkük, Diyala, Selahaddin ve Ninova vilayetlerinde Kürt güvenlik güçlerinin denetimindeki bazı petrol sahalarının yönetiminin Irak Petrol Bakanlığı’na devredilmesi. Bağdat yönetimi kararlarına, devlet petrol şirketi North Oil Company’deki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin soruşturmayı gerekçe gösterdi. KDP ve YNK ise aynı gün ortak bir açıklama yayımlayarak Bağdat’ın tek taraflı kararlarına itiraz etti. İki parti, IKBY’nin anayasal haklarının korunması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı. Bağdat’ın kararlarına karşı 26 Kasım’da Erbil’de binlerce kişi gösteri düzenledi.

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1 Aralık’ta ulusal diyalog toplantısı

Süleymaniye merkezli Channel 8’in haberine göre iki partinin bugünkü görüşmesinin gündeminde 1 Aralık’ta Bağdat’ta gerçekleşecek ulusal diyalog toplantısına yönelik hazırlıklar da var.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın girişimiyle gerçekleşecek toplantıya Irak’ın üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani ve Bafıl Talabani de katılacak.

Toplantıda federal hükümet ile IKBY arasındaki yetki anlaşmazlıklarını anayasal çerçevede çözme yollarını ele alacaklar.

KDP ile YNK arasındaki anlaşmazlık IKBY’nin yönetiminde uzun yıllardır iki büyük siyasi parti olan KDP ve YNK söz sahibi. KDP’nin siyasi ağırlığı Erbil ve Duhok’ta, YNK’nin ise Süleymaniye ve Halepçe’de yoğunlaşıyor. İki parti arasındaki anlaşmazlıklar, KDP’nin 4 Kasım’da YNK’nin katılımı olmaksızın IKBY Parlamentosu’nu yeniden faaliyete geçirmesiyle derinleşti. YNK, IKBY hükümetinden çekilme kararı aldı. Bafıl Talabani, parlamentonun yeni yönetimini ve bu parlamentonun oluşturacağı hükümeti tanımayacaklarını açıkladı. İki partinin heyetleri, parlamento krizinin ardından ilk kez 21 Kasım’da Erbil’de bir araya geldi. Irak federal hükümetinin 24 Kasım’daki kararları ise iki partinin Bağdat karşısında ortak tutum geliştirme çabalarını hızlandırdı. Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlıkların temelinde ise 2005 Irak Anayasası’nın federal hükümet ile bölgesel yönetimler arasında öngördüğü yetki paylaşımı, petrol gelirlerinin dağılımı, bütçe ve tartışmalı bölgelerin statüsü yer alıyor.

(VC)