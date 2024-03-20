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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 02:02
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 04:13
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IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESİ'NDE KRİZ

KDP Bağdat'a "siyasi taraflar"la görüşmek üzere heyet gönderdi

Dün 10 Haziran Bölge Seçimlerine katılmama kararını açıklayan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Anayasanın uygulanması, vaatlerin yerine getirilmesi, siyasi sürecin yürütülmesi ve benzeri konularda iktidar koalisyonundaki partilerle görüşmek üzere Bağdat'a heyet yolladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KDP Bağdat'a "siyasi taraflar"la görüşmek üzere heyet gönderdi
Irak Kürdistan Bölge Parlamentosu Genel Kurulu toplantıda

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) hükümeti oluşturan siyasi taraflar ile bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat'a bir heyet gönderdi. 

Dün Başkan Mesud Barzani'nin başkanlığında toplanan KDP Politbürosu, Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik kararlarının ardından seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

KDP de Kürdistan Bölge seçimlerine katılmayacağını açıkladı
KÜRDİSTAN BÖLGESİNDE KRİZ
KDP de Kürdistan Bölge seçimlerine katılmayacağını açıkladı
18 Mart 2024

Rûdaw’ın haberine göre, heyet  hükümeti oluşturan "Devleti Yönetme İttifakı" ile görüşerek anayasanın uygulanması, vaatlerin yrine getirilmesi, siyasi sürecin yürütülmesi ve benzeri konularda krizin giderilmesi için çıkış yolu arayacak. 

KDP dün yaptığı açıklamada “Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi'ne ve onun anayasal kurumlarına karşı yürüttüğü tüm anayasa ihlallerine, anayasaya aykırı ve demokratik olmayan bir seçimi meşrulaştırılmasına izin vermeyece[klerini]" ileri sürmüştü. 

Kürdistan Bölge Parlamentosunda son durum

111 üyeli Kürdistan Parlamentosunda yasal olarak vekillerin en az yüzde 30'unun kadınlardan oluşması zorunlu. İktidar partisi Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 45, ikinci sıradaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi (NGM) 4, Kürdistan Adalet Grubu (eski adıyla Kürdistan İslami Grubu) 7, Kürdistan İslam Birliği 5, Sardam İttifakı 1, Özgürlük Listesi 1 ve Azınlıklar da 14 sandalyeye sahip. Asuriler, Ermeniler ve Türkmenler'e ayrılan 11 sandalyenin Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal edilmesinin bütün partileri boykota yöneltmesi dolayısıyla 10 Haziran seçimlerinin yapılması olasılığı ortadan kalkmış durumda.

(AEK)

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi KDP YNK türkmenler asuriler Ermeniler
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