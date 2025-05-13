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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 00:42
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 10:21
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KCK Dış İlişkiler Sözcüsü: "Atılan adımlar tek taraflı, bundan sonrası Türkiye'ye bağlı"

KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hîwa, PKK kongre kararları kapsamında gelecekteki gelişmelerin "Türkiye’nin atacağı hukuki ve siyasi adımlara bağlı" olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KCK Dış İlişkiler Sözcüsü: "Atılan adımlar tek taraflı, bundan sonrası Türkiye'ye bağlı"
KCK Dış İlişkiler Sözcüsü, Zagros Hiwa/Koerdischnieuws.nl

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hîwa, BBC Farsça’ya PKK’nin 12. Kongresi’nde aldığı kararları yorumladı. 

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Zagros Hîwa, PKK ile Türkiye arasında herhangi bir yazılı ya da sözlü anlaşma yapılmadığını söyledi. 

Sagros Hiwa, "Şimdiye kadar yapılanlar, PKK tarafından iyi niyetin tek taraflı olarak ilan edilmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün önünü açmak amacıyla PKK tarafından atılan tek taraflı adımlardır. Artık diğer ilgili tarafların, özellikle de Türk devletinin, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümüne yönelik gerekli siyasi ve hukuki adımları atma zamanı gelmiştir. Bundan sonra ne olacağı, tamamen devletin atacağı hukuki ve siyasi adımlara bağlıdır." dedi.

Süreci pratik olarak Abdullah Öcalan’ın yürüteceğine vurgu yapan Zagros Hîwa, “Onun bu süreci yürütebilmesi için fiziki özgürlüğünün sağlanması ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda özgürce çalışabilmesi gerekmektedir.” dedi.

(AEK)

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Qandil
PKK silah bırakma öcalan kck
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