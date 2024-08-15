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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2024 10:01
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2024 10:02
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Kazma Bırak Kampanyası’ndan Yunanistan yangınlarıyla ilgili açıklama

“Gezegenin yanmasını durduracak köklü bir değişim için halklarımız arasındaki dayanışmayı ve mücadeleyi güçlendireceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kazma Bırak Kampanyası’ndan Yunanistan yangınlarıyla ilgili açıklama
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde 11 Ağustos’ta başlayan yangın, Atina’ya dek ulaştı.

Yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken dokuz köy ve üç hastane de tahliye edildi.

Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fosil yakıt arama çalışmalarına karşı Eylül 2020'de başlatılan Kazma Bırak Kampanyası, yangınlarla ilgili açıklama yaparak yangın sayısının  her yıl artırmasına rağmen yetkililerin hiçbir önlem almadığını söyledi. 

Oluşum, kesintiler, personel azaltma ve belirli süreli sözleşme ile işe alınan mevsimlik işçilerle kamu hizmetlerinin küçültüldüğünü belirtti.

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"İtfaiyeyi donanımsız bıraktılar"

Kazma Bırak, yangın söndürmenin önlem olmadığını belirttiği açıklamasında itfaiyenin donanımsız bırakıldığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Hükümet, orman yangınlarının yayılmasını durdurabilecek kamu hizmetlerini güçlendirmek yerine zayıflatıyor. İtfaiye teşkilatında yeterli koruma, önleme, temizlik, altyapı ve personel hizmetleri olsaydı yangın zamanında kontrol altına alınabilirdi. 

“İklim değişikliğinin etkilerini görmezden gelen, artan orman yangınlarıyla mücadele edebilecek hizmetleri azaltan iktidarlara karşı, iklim değişikliğiyle başa çıkabilecek radikal önlemler istiyoruz. 

“Gezegenin yanmasını durduracak köklü bir değişim için halklarımız arasındaki dayanışmayı ve mücadeleyi güçlendireceğiz.” 

Kazma Bırak Kampanyası hakkında

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fosil yakıt arama çalışmalarına karşı, Eylül 2020’de başlatıldı. Barış ve iklim adaleti vurgusuyla yapılan çağrı metnine kısa süre yanıt geldi, kampanya başta Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere 73 imzacı ekoloji örgütü tarafından sahiplenildi.

"Μας Σκάβουν το Λάκκο-Kazma Birak" girişimi hâlâ bireysel ve kurumsal imzacılara açık olduğu gibi, var olan imzacılara da buradan göz atabilirsiniz. (PÖ/TY)

yunanistan yangını kazma bırak kampanyası iklim krizi Yunanistan
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/haber/yunanistan-turkiye-ve-kibris-ekoloji-hareketleri-savasa-karsi-gercek-bir-yesil-cozum-264253
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