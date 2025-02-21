Kazım Öz’ün son filmi ‘OY’una Geldik’e Bakanlık ve polis engeli

İlyas Salman’ın başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda “Bahoz” ve “Zer” gibi ödüllü filmlere imza atan Kazım Öz’ün oturduğu “OY’una Geldik” filminin vizyon tarihi zorunlu olarak ertelendi.

Film, halkın çoğunluğunun sol görüşlü olduğu Dersim'in Ovacık ilçesinde, sol partilerin ortak adayda uzlaşamaması sonucu sağ görüşlü bir partiden belediye başkanı seçilen Hıdır Diri'nin koltuğunu korumak için başvurduğu komik yöntemleri konu ediniyor. Filmin hikâyesi, 22 Kasım 2024'te yerine kayyım atanan seçilmiş Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıktı.

Filmin yönetmeni Kazım Öz, vizyon tarihinden 45 gün önce “Eser İşletme Belgesi” için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını; ancak belgenin henüz hazır olmadığı bilgisinin vizyon tarihinden yalnızca bir gün önce kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Bakanlık yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, söz konusu belgenin ancak bir hafta sonra toplanacak Üst Kurul toplantısında verilebileceğinin iletildiğini belirten Öz, sürecin belirsizliğini vurgulayarak sinema salonu sahiplerine çağrıda bulundu.

Film ekibi, yaşananlara ilişkin Bakanlık yetkilileri, sinema salonu işletmecileri ve seyircilere çağrıda bulunmak amacıyla bugün Beyoğlu Sineması önünde toplanarak basın açıklaması düzenlemek istedi. Ancak söz konusu basın açıklaması polis engeliyle karşılaştı.

Yaşanan gerilim sonucu film ekibi, açıklamalarını polis ekiplerinin önerisi ile Beyoğlu Sineması’nın bulunduğu pasajın girişinde gerçekleştirdi.

Dayanışma çağrısı

Yönetmen Kazım Öz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

“Bugün 21 Şubat 2025 bugün Oy’una Geldik filminin vizyona giriş tarihi. Açıklamayı gerçekleştirdiğimiz bu saatte yaklaşık 55 şehirde filmimiz vizyona girecekti. Maalesef film vizyona giremedi. Yaklaşık 45 gün önce Kültür Bakanlığı’na Eser İşletme Belgesi için başvurduk. Sonucu almak için iki günde bir aradık ancak film vizyona girmeden bir gün önce cevap aldık. Alt kurulda karar verilemediği için filmin üst kurula sevk edildiğini bildirdiler. O da yetişmediği için bizden bir hafta vizyonun ertelenmesi talep edildi. İzin almadan bu filmi vizyona sokamayacağımız için ertelemek zorunda kaldık.

“Biz sinemacıyız, sanatçıyız. Yaptığımız iş sinema. Umarım bu sorun çözülecek ve filmi hepiniz izleyeceksiniz. Bu ülkeye zarar vermediğini tersine bir katkı sunduğunu içinde eleştiri barındırdığını bir hoşgörü toplumunu anlatmaya çalıştığını, hicivle, komediyle, mizahla anlattığını göreceksiniz. Sinema iyileştirir. Biz Kültür Bakanlığı’na şu çağrıda bulunuyoruz; bu ülkede bir komedi filmini yasaklayarak bu ülkenin tarihine kara bir leke daha sürmeyin.”

Salman: Bir gün adalet onlara da lazım olur

Filmin başrol oyuncusu İlyas Salman, söz konusu engele ilişkin “Düşünceleri yasaklamanın kimseye faydası yoktur. Düşünceyi yasaklayanlar bilsinler ki bir gün adalet de onlara lazım olur,” dedi.

Filmin oyuncularından Orhan Aydın ise şöyle dedi:

“Utanç başlı başına sözlük karşılığı bile ülkenin içinde bulunduğu durumu da bizim şu an içinde bulunduğumuz durumu da gösteriyor. Anlıyorum ki Oy’una Geldik filmi de oyuna geldi. Bu da galiba herkesin yeniden düşünüp karar vermesi gereken bir süreç. Ülkede işçilerin, emekçilerin, yoksulların hakları gasp edilirken sanat ve sanatçı düşmanlığı yapılırken Oy’una Geldik de bu oyunun parçası haline getirilmek isteniyor. Bunu reddediyoruz. Kültür Bakanlığı’nın bürokratları, Sinema Dairesi Başkanı dahil, Sayın Bakan değil bu durumu gözden geçirsinler. Biz bu oyuna gelmeyiz.”

“17 yıl önce Bahoz’u çekerken, bugün filmdeki duvar yazısı için yargılanıyorum”