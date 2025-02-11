Kazdağları'nda ekolojik yıkıma “Danıştay” onayı

Kazdağları'nda ekolojik dengeyi tehdit eden iki büyük maden projesine Danıştay’dan onay çıktı. Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni ve Nurol Holding’in Lapseki Altın Madeni projeleri için ÇED olumlu kararlarının iptali talepleri, temyiz aşamasında reddedildi. Karara köylüler ve çevreciler sert tepki gösterdi.

Mahkeme süreci nasıl ilerledi?

Cengiz Holding’in Bayramiç ve Çan ilçelerinde yürüttüğü Halilağa Bakır Madeni Projesi ve Nurol Holding’in Lapseki Altın Madeni Projesi için açılan davalarda, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi iptal taleplerini reddetmişti. Bunun üzerine davalar temyiz için Danıştay’a taşındı. Ancak Danıştay 4. Dairesi, her iki davada da oy çokluğuyla temyiz başvurularını reddetti.

Kazdağları Ekoloji Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Şirketlerin ve sermayenin lehine kararlar alındı. Köylülerin, bilim insanlarının ve yaşam savunucularının haklı argümanları göz ardı edildi" denildi.

"Doğa katliamına izin çıktı"

Açıklamada, Cengiz Holding’in 5 bin 200 dönüm ormanlık alanda ağaç kesmeye, yollar açmaya ve hafriyat çalışmalarına devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Köylüler ve yaşam savunucuları, iş makinelerinin önüne geçerek kesimleri durdurmaya çalıştı, ancak Danıştay doğanın ve yaşam alanlarının katledilmesine göz yumdu. Bu projeler, Kazdağları'nın orman ekosistemlerini, köylülerin geçim kaynaklarını, tarım ve hayvancılığı yok edecek, su kaynaklarını gasp edecek projeler olarak Kazdağları’nın idam fermanı oldu."

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Kazdağları Ekoloji Platformu, siyasi iktidarın enerji ve madencilik politikalarını eleştirerek, doğa yıkımına karşı hukuk mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı.

Platform, kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirterek, "Su kaynaklarını, ormanları yok edenler mutlaka bir gün adalet önünde hesap verecek. Yöre halkı ve yaşam savunucuları olarak mücadeleyi bırakmayacağız" dedi.

Doğa talanına karşı mücadelenin sergisi: "Kaz Dağları Direnişi"

Cengiz Holding Kaz Dağları'nda ağaç katliamına başladı

Kaz Dağları'nda Cengiz Holdign süreci

Cengiz Holding'in Kazdağları'ndaki madencilik faaliyetleri, çevresel ve hukuki açıdan önemli bir süreçten geçti. Şirket, 2019 yılında Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resources'tan 55 milyon dolar karşılığında Halilağa Bakır Madeni Projesi'ni devraldı. Proje sahası, Çanakkale'nin Bayramiç ve Çan ilçelerindeki Hacıbekirler, Muratlar ve Halilağa köylerini kapsayan yaklaşık 51.660 dönümlük bir alanı içeriyor.

Projenin genişletilmesiyle birlikte, maden sahasının 6.000 dönüme çıkarılması ve bu süreçte yaklaşık 1 milyon ağacın kesilmesi planlandı. Bu durum, bölge halkı ve çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu. Yöre halkı ve çevreciler, projenin çevresel etkileri konusunda endişelerini dile getirerek hukuki mücadele başlattı. Açılan davalarda, ÇED olumlu kararlarının iptali talep edildi. Ancak, hukuki süreçler devam ederken şirket, Kasım 2024'te ağaç kesimlerine başladı.

Kasım 2024'te, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan bir başka proje için "ÇED Gerekli Değildir" kararının yürütmesini durdurdu. Bu karar, çevre savunucuları tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Cengiz Holding'in Kazdağları'ndaki madencilik faaliyetleri, çevresel kaygılar ve hukuki süreçler nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

(EMK)