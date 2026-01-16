Kazdağı’nda büyük kazanım: Mahkeme madencilik iznini durdurdu

Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni’nin işletme izni, açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan tarafından açılan dava, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı ve mahkeme, işletme izninin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında, işletme izninin verilebilmesi için ÇED izninin şart olduğu vurgulandı. Kararda öne çıkanlar şöyle:

“ÇED süreci tamamlanmamış bir alanla ilgili maden işletme izni verilemez. İşletme izni verilen alanın ÇED sahası dışına taşması mümkün değildir. Dava konusu işletme izni, ÇED olumlu kararı verilen sahanın dışına taşacak şekilde verilmiş olup, hukuka aykırıdır.”

Mahkemenin bu kararı, şirketin usulsüzlüklerini ve yetkili kurumların şirket yararına hareket ettiğini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Önceki yürütmeyi durdurma kararının ardından Altın Madencileri Derneği Başkanı, bu kararın tüm maden ruhsatlarını etkileyebileceğini ve iptal riskine yol açabileceğini açıklamıştı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, şirketin yeni işletme izni ve ruhsat iptali davalarına da müdahil olacaklarını açıkladı. Dernek, çevreyi korumak için tüm hukuki süreçleri yakından takip etmeye devam edecek.

(EMK)