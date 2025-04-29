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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 15:27
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 15:53
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Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977 anması

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla anıldı. Anmada Taksim'in özgürleşmesi çağrısı yapıldı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977 anması
Fotoğraf ve videolar: Ali Dinç/bianet

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs 1977’de Taksim'deki 1 Mayıs kutlamasında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşu’nda andı. Anmada “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart açıldı.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan kitle, “Bijî Yek Gulan, Yaşasın 1 Mayıs” ve “Taksim Meydanı, 1 Mayıs alanı” sloganlarıyla Kazancı Yokuşuna yürüdü. Anmaya çok sayıda sendika ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Görseli Büyüt

Çerkezoğlu: Taksim’e çağrı yapmak suç değildir

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenlerin adları okunarak yapılan saygı duruşunun ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşma yaptı.

Çerkezoğlu,1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için çağrı yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.  

1 Mayıs’ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“1 Mayıs'a çağrı yapmak, alanlara, meydanlara çağrı yapmak, Taksim'e çağrı yapmak asla kriminalize edilemez. Asla suç değildir. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak haktır. 1 Mayıs’ta Taksim'de olmak, bu ülkede yaşayan, nefes alan, üreten, çalışan herkesin en temel yasal ve anayasal hakkıdır. 1 Mayıs'ı ve Taksim'i engellemek, Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'a kapatmak açıkça hukuksuzluktur, açıkça suçtur.”

Görseli Büyüt

"Omuz omuza olacağız”

1 Mayıs'ı ve Taksim'i özgürleştirmek için, omuz omuza mücadele sözü veren Çerkezoğlu şunları kaydetti:

“Bugün bu ülkeyi bir asgari ücretliler ülkesi, çalışan emekliler ülkesi, patronundan daha fazla vergi veren işçiler ülkesi, şiddet mağduru, ayrımcılık yaşayan, her türlü eşitsizlikle karşı karşıya hayatını sürdürmeye çalışan kadınlar ülkesi, geleceğinden umudunu kesen gençler ülkesi, okula aç giden çocuklar ülkesi, hapisteki sendikacıların, gazetecilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının olduğu bir ülke haline getirmeye çalışanlara karşı, 1 Mayıs meydanlarından bir kez daha sesleniyoruz.

 Emeğin Türkiye’si, eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik için Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında yan yana, omuz omuza olacağız.”

Görseli Büyüt

Koçak: Suçlu varsa iktidarın kendisidir

Çerkezoğlu’nun ardından KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, konuşma yaptı. Koçak, “81 ilin bütün meydanlarının olduğu gibi Taksim'de emekçilerin, işçilerin 1 Mayıs alanıdır” dedi.            

“Bugün 1977’nin karanlık zihniyetinin kalıntıları, bizlere yürüttükleri politikalarla devreye girmiş durumda” diyen Koçak şöyle konuştu:

“Bu ülkede işini yapmayanlar, bu ülkeyi yürütmeye, yönetmeye çalışanlardır. Eğer bir suçlu varsa bizi yoksulluğa, sefalete iten iktidarın kendisidir. Kurumların içini boşaltarak çürümesine sebep olanlardır.”

Koçak’ın konuşmasının ardından kitle, 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı.

Görseli Büyüt

Şişhane ve Kadıköy'de anma

Kazancı Yokuşu’ndaki anmanın ardından Tarlabaşı Bulvarı üzerinden yürüyerek Şişhane’ye geçen kitle 1 Mayıs 1989’da ölen Mehmet Akif Dalcı’yı da öldürüldüğü yerde andı.

1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent de Kadıköy’de saat 14.00’da yapılan eylemle anıldı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 1977 1 mayıs 1977 anması Kazanci Yokuşu DİSK KESK TMMOB TTB 1 Mayıs 2025
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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