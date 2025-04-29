Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977 anması

"Omuz omuza olacağız”

1 Mayıs'ı ve Taksim'i özgürleştirmek için, omuz omuza mücadele sözü veren Çerkezoğlu şunları kaydetti:

“Bugün bu ülkeyi bir asgari ücretliler ülkesi, çalışan emekliler ülkesi, patronundan daha fazla vergi veren işçiler ülkesi, şiddet mağduru, ayrımcılık yaşayan, her türlü eşitsizlikle karşı karşıya hayatını sürdürmeye çalışan kadınlar ülkesi, geleceğinden umudunu kesen gençler ülkesi, okula aç giden çocuklar ülkesi, hapisteki sendikacıların, gazetecilerin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının olduğu bir ülke haline getirmeye çalışanlara karşı, 1 Mayıs meydanlarından bir kez daha sesleniyoruz.

Emeğin Türkiye’si, eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik için Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında yan yana, omuz omuza olacağız.”