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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 17:04
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 17:09
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Kazakistan’daki sel bölgelerinden yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan’da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlardan etkilenen bölgelerden 100 bine yakın kişi tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kazakistan’daki sel bölgelerinden yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan’da eriyen kar suyunun taşkınlara yol açması sonucu 10 eyalette 3 binden fazla ev su altında kaldı, kara yolları ve köprüler başta olmak üzere ulaşım altyapısı da hasar gördü.

Sel nedeniyle ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde barajlar doldu.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede sel bölgelerinden bugüne kadar 99 bin 920 kişi tahliye edildi. Halihazırda bu kişilerin 6 bin 566’sı geçici barınma merkezlerine yerleşirken 9 bin 15’i de evlerine döndü.

Su altında kalan kırsal bölgelerde, 98 bin 106 küçük ve büyük baş hayvan tahliye edilirken 8 binden fazla hayvan telef oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ülkede gece gündüz süren tahliye ve selle mücadele çalışmalarında askerler de dahil 34 bin 272 personel görev yapıyor.

kazakistan sel baskınları
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