Kazakistan’da LGBTİ+’ları hedef alan yasa Senato’dan geçti

Kazakistan Parlamentosu, medya ve kamusal alanlarda LGBTİ+’lara ilişkin ifade ve görünürlüğü hedef alan bir yasa tasarısını kabul etti.

Senato’da görüşülen “Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında” düzenleme, “geleneksel olmayan cinsel yönelimlerin teşviki” gibi muğlak bir ifadeyle tanımlanan içeriklerin yayılmasını yasaklıyor.

Yasanın kabulüyle birlikte, medya, sanat üretimi ve kamusal alandaki barışçıl ifade biçimlerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının önü açılıyor.

10 güne kadar gözaltı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, düzenlemenin şikâyet üzerine uygulanacağını, ilk ihlalde para cezası, tekrarında ise daha ağır para cezaları veya 10 güne kadar gözaltı öngörüldüğünü açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Botagöz Jakselekova ise yasanın uluslararası sözleşmelere aykırı olmadığını savunarak, LGBTİ+ kimliğinin suç sayılmadığını iddia etti.

Ancak insan hakları perspektifinden bakıldığında, “propaganda” adı altında getirilen bu yasak, LGBTİ+’ların ifade özgürlüğü, ayrımcılıktan korunma ve kamusal alanda var olma haklarını hedef alan yapısal bir sınırlama niteliği taşıyor.

Yasa, yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu. (TY)