LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:14
 SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 17:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Kazakistan’da LGBTİ+’ları hedef alan yasa Senato’dan geçti

Yasa, medya ve kamusal alanlarda LGBTİ+ görünürlüğünü “propaganda” olarak tanımlayarak yasaklanmasının önünü açıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kazakistan’da LGBTİ+’ları hedef alan yasa Senato’dan geçti
Fotoğraf: Canva

Kazakistan Parlamentosu, medya ve kamusal alanlarda LGBTİ+’lara ilişkin ifade ve görünürlüğü hedef alan bir yasa tasarısını kabul etti.

Senato’da görüşülen “Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında” düzenleme, “geleneksel olmayan cinsel yönelimlerin teşviki” gibi muğlak bir ifadeyle tanımlanan içeriklerin yayılmasını yasaklıyor.

Yasanın kabulüyle birlikte, medya, sanat üretimi ve kamusal alandaki barışçıl ifade biçimlerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının önü açılıyor.

10 güne kadar gözaltı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, düzenlemenin şikâyet üzerine uygulanacağını, ilk ihlalde para cezası, tekrarında ise daha ağır para cezaları veya 10 güne kadar gözaltı öngörüldüğünü açıkladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Botagöz Jakselekova ise yasanın uluslararası sözleşmelere aykırı olmadığını savunarak, LGBTİ+ kimliğinin suç sayılmadığını iddia etti.

Ancak insan hakları perspektifinden bakıldığında, “propaganda” adı altında getirilen bu yasak, LGBTİ+’ların ifade özgürlüğü, ayrımcılıktan korunma ve kamusal alanda var olma haklarını hedef alan yapısal bir sınırlama niteliği taşıyor.

Yasa, yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kazakistan LGBTİ+ hak ihlalleri ayrımcılık homofobi transfobi
IPI'DAN PROTESTO
IPI: Kazakistan'da gazetecilere yönelik saldırılar durdurulsun
14 Ocak 2022
/haber/ipi-kazakistan-da-gazetecilere-yonelik-saldirilar-durdurulsun-256206
Kazakistan’a “insan haklarına saygı” çağrısı
13 Ocak 2022
/haber/kazakistan-a-insan-haklarina-saygi-cagrisi-256166
TİHV: Kazakistan’da insan hakları, hemen, şimdi
12 Ocak 2022
/haber/tihv-kazakistan-da-insan-haklari-hemen-simdi-256115
KAZAKİSTAN'DA "ÖLDÜRÜCÜ GÜÇ" KULLANIMI
BM İnsan Hakları Ofisi Kazakistan'da ‘hızlı, bağımsız ve tarafsız' soruşturma istedi
12 Ocak 2022
/haber/bm-insan-haklari-ofisi-kazakistan-da-hizli-bagimsiz-ve-tarafsiz-sorusturma-istedi-256089
Kazakistan’da gözaltı sayısı 8 bine yaklaştı
10 Ocak 2022
/haber/kazakistan-da-gozalti-sayisi-8-bine-yaklasti-255995
Kazakistan’da 5 binden fazla kişi gözaltında
9 Ocak 2022
/haber/kazakistan-da-5-binden-fazla-kisi-gozaltinda-255971
