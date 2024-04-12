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Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 16:51
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 17:00
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Kazakistan tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı

Kazakistan'ın kara, deniz ve demir yoluyla tahıl ithalatının yasaklanmasına ilişkin kararını 6 ay daha uzattığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kazakistan tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı
Fotoğraf: Pixabay

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın dün imzalanan kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler dahil kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla ülkeye yapılan tahıl ithalatı yasağının 6 ay daha uzatılmasına ilişkin karar, demir yoluyla ülke üzerinden diğer ülkelere sevkiyatı yapılan tahıl girişleri için geçerli olmayacak.

Kazakistan, Rusya'dan kaçak yollarla ülkeye ucuz tahıl girişini önlemek amacıyla geçen yıl tahıl ithalatını yasaklamıştı.

(AD)

tahıl
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