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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 16:37
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Kazakistan'da sel bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısı 111 bini aştı

Ülkenin beş eyaletinde 5 bin 400 ev sular altında kalırken, sadece Batı Kazakistan eyaletinde 1000'den fazla Sayga antilobu öldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kazakistan'da sel bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısı 111 bini aştı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası kar suyunun taşkınlara yol açması sonucu meydana gelen sellerle mücadele ediyor. 

Ülkede sel nedeniyle su altında kalan bölgelerden 111 bin 194 kişi tahliye edildi. 

Sekiz eyaletteki 36 yerleşim biriminde ise "yerel ölçekte" ilân edilen olağanüstü hâl durumu devam ediyor. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, halihazırda Kuzey Kazakistan, Akmola, Batı Kazakistan eyaletlerinde tahliye çalışmaları sürerken, ülkenin beş eyaletinde 5 bin 400 ev sular altında kaldı. 

Uzaktan eğitime geçiş

Sel bölgelerinde pompalanan kar suyu miktarı da 9,5 milyon metreküpü aştı. 

Su seviyesinin yükselme tehlikesi olduğu ülkenin kuzeyindeki Petropavlovsk şehri ile batısındaki Oral kentinde, öğrenciler bugünden itibaren uzaktan eğitime geçti. 

Sosyal medyada, sellerin vurduğu bölgelerde ölen hayvanların görüntüleri dikkat çekti. Videolardan birinde, Batı Kazakistan eyaletinde 1000'den fazla Sayga antilobunun öldüğü görüldü.

Ülkenin dört bir yanından sel bölgelerine insani yardım tırları gönderiliyor. (TY)

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