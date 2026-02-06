Kaz Dağları Koruma Derneği: Halkın olmadığı halkın katılımı toplantısı yapılamaz

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, EZİNE MADENCİLİK AŞ tarafından planlanan “İR:72818 (ER:3062440) Numaralı Kalker Ocağı Genişletilmesi ve Kırma Eleme Tesisi” projesine ilişkin Halkın Katılımı Toplantısı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin itirazları sonucu yapılamadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda toplantının Ezine’ye bağlı Derbentbaşı köyünde yapılacağı belirtilmişti. Ancak toplantı günü köye giden Kazdağı Derneği üyeleri, köy kahvesinde hiç köylü bulunmadığını, katılımcıların büyük bölümünün sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluştuğunu tespit etti.

Toplantının başında söz alan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, toplantının halka usulüne uygun şekilde duyurulmadığını belirterek, köy muhtarına herhangi bir resmi yazı ulaşıp ulaşmadığını sordu. Muhtarın, kendisine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını ifade etmesi üzerine Doğan, “Halka duyurulmayan bir toplantı yapılamaz” diyerek toplantının iptal edilmesini talep etti.

Yetkililerin toplantıyı sürdürme ısrarına karşılık salondaki yaşam savunucuları durumu alkışlarla protesto etti. Protestolar sırasında toplantının yapılamayacağına dair bir tutanak hazırlandı ve dilekçe ekinde yetkililere teslim edildi. Salonda sık sık “Halk yoksa toplantı yok” sloganı atıldı.

Buna karşın bakanlık yetkilileri tarafından tutulan tutanakta, “Halk bilgilenmek istememiştir” ifadesine yer verildi. Kazdağı Derneği, bu tutanağın gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle belgeyi imzalamadı.

Toplantının sona ermesinin ardından Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile İda Dayanışma Derneği üyeleri, köy meydanında pankart açarak “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganlarıyla projeye karşı tepkilerini dile getirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin Karamenderes Irmağı’na 500 metre, Truva Milli Parkı’na ise 3 bin 500 metre mesafede bulunduğu hatırlatıldı. 2003 yılından bu yana faaliyette olan tesisin kapasite artışı yapması halinde bölgede zaten mevcut olan ekolojik tahribatın daha da artacağı vurgulandı. Zeytinliklere bitişik konumda bulunan tesisin, zeytinliklere zarar vermeye devam edeceği ifade edildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, projenin acilen iptal edilmesini ve ÇED sürecinin sonlandırılmasını talep etti.

