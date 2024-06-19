"Kayyımlar kadın kurumlarını kıraathaneye çevirdi"

Feminist Kadın Grubu, 8-9 Haziran’da Diyarbakır ve Batman’da gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin rapor hazırladı.

Fotoğraf: MA

Raporu Beyoğlu’nda bulunan Feminist Mekan’da kamuoyu ile paylaşan kadınlar, kayyım döneminde kadın kurumlarının tasfiye edildiğini vurguladı.

8-9 Haziran'da Diyarbakır ve Batman'a giden feministler olarak raporumuzu basın toplantısı ile açıklıyoruz. pic.twitter.com/y8uPVdu23G — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) June 18, 2024

MA'daki habere göre, raporu okuyan Feride Eralp, "Aslında bu biz feministlerin böylesi ilk ziyareti değil. Roboski’de 34 kişinin üzerine bombalar yağdığında da, insanların yaşam alanlarını militarize eden kalekol inşaatları sırasında da, şehirler savaş alanına döndüğünde de köprüler kurmayı, savaşın patriyarkayı nasıl beslediğini anlatmayı hiç bırakmadık” dedi.

"Batman'da kadınlar iktidarın Aile Vizyon Belgesi'nin kayyımlar döneminde uygulandığını anlattı" pic.twitter.com/ZGL8aUttsn — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) June 18, 2024

"Belediyeler küçük saraylare çevrilmişti"

Feministler, Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ile bir araya geldi.

Eralp şunları söyledi:

"Ziyaretlerimizin ilk durağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi oldu. Birçoğumuz 8 yıldır ilk defa Diyarbakır’daki belediye binasının içine girmenin duygusunu yaşadık. Yani kayyımla beraber belediyeler gerçekten halktan, bizlerden, kadınlardan, hepimizden alınmış, demir bariyerler ardında, erişilmez küçük saraylara çevrilmişti."

"Şimdi ise yeniden kapısından girilebilen, halka ait yerler olmuşlardı. Burada Eş başkan Serra Bucak ve belediye meclisindeki, çeşitli daire başkanlıklarındaki kadınlarla bir araya gelip kayyım yönetimi ve sonrası kadın mücadelesi üzerine sohbet ettik. Sonrasında da Diyarbakır’ın merkez ve çevre ilçe belediyelerinin kadın eş başkanlarıyla birlikte kalabalık bir kahvaltı ettik.”

“Kadın kurumları tasfiye edildi”

Kayyım döneminde kadın kurumlarının tasfiye edildiğine dikkati çeken Eralp, şöyle dedi:

"Kurumlar kadınsızlaştırıldığı gibi, kadınlar kurumsuzlaştırılmış durumda. Kadınların ortak mutfak, çamaşırhane gibi ev dışına çıkarak ilişkilendikleri alanlar kapatılarak veya devredilerek kuran kursuna veya evlendirme dairesine çevrilmiş."

"Bağlar Belediye Eşbaşkanı Leyla Ayaz kendi bünyelerindeki kadın birimlerinin kayyım tarafından kuran kursuna dönüştürüldüğünü anlattı. Kadınların evden uzaklaşabildiği, birbirinden güç alabildiği, nefes alabildiği ortak alanlar erkekler için kıraathaneye dönüştürülmüş."

"Batman’da belediyenin kadınlar için açmış olduğu spor salonu kayyımdan sonra erkeklere özel salona çevrilmiş. Bunlar kadınlar evden çıkmasın, eve ve aileye hapsolsun, yaşadığı kentte söz sahibi olmasın diye atılmış bilinçli adımlar.”

"Hem Diyarbakır’da hem Batman’da kayyım döneminde birçok taşınmazın 20-30 yıllığına bakanlıklara kiralandığı anlatıldı bize. Bunların arasında Batman’da gülünç bir miktara kiraya verilen Selis Kadın Merkezi binası da var. "

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(EMK)