"Kayyımlar feminist bir meseledir"

İstanbul’dan yola çıkan bir grup feminist, Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyımı protesto etmek ve kadınlarla dayanışmak için Hakkari ve Van’a gitti.

6-7 Temmuz Cumartesi – Pazar günleri gerçekleşen dayanışma ziyaretlerinde örneğin Van’da kadınları Tevgera Jinên Azad (TJA) üyeleri, Van’ın tüm ilçelerinin kadın belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri karşıladı. Yine Hakkari’de kadınları belediyenin kadın çalışanları ve DEM Partili kadınlar karşıladı.

Dayanışma ziyaretleri hakkında bianet’e bilgi veren feministlerden Didar Gül, dayanışmadan kendilerinin de çok büyük güç aldığını belirtiyor.

“Amacımız köprü kurmaktı”

Gül, on yıllardır süren mücadele içerisinde Kürt Kadın Hareketi'nin ayrı bir önemi olduğunu ve yerel seçimlerdeki kazanımın buna yansıdığını söylüyor:

Gül, bu ziyareti kayyım haberi öncesi planladıklarını söylüyor. Tam o sırada kayyım atanmasının, feminist hareketle Kürt Kadın Hareketi arasında bir köprü kurma amacıyla gittiklerini, kayyıma, şiddete ve kadınların farklı farklı taleplerine ortak mücadele zeminini tartışmak istediklerini anlatıyor.

“Kız kardeşlik hissi hep vardı”

*Didar Gül

Gül, Hakkari’de müthiş bir coşku, sevecenlik ve içtenlikle karşılandıklarını ifade ediyor. Özellikle Hakkari'de kayyım saldırısına birlikte yanıt vermenin gururunu hep birlikte hissettiklerini belirtiyor.

Van'da ise hem sandıkta hem de sokakta kazanmanın coşkusunu ve özgüvenini yaşadıklarını, sürekli birbirlerine soru sorduklarını ve karşılıklı bir heyecanın hakim olduğu bir atmosfer olduğunu anlatıyor. Hem Hakkari'de hem Van'da tüm seçilmiş kadın eş başkanlarla bir araya geldiklerini ve süreci uzun sohbetlerle tartıştıklarını, eksik kalan yanları ve güçlü yönlerini birlikte değerlendirdiklerini söylüyor. Tüm bu konuşmalar sırasında kız kardeşlik hissinin hep ortamda olduğunu vurguluyor.

Hem Hakkari'ye hem de Van'a ilk kez gittiğini ve giderken çok heyecanlı olduğunu söylen Gül, Oradaki her anın heyecanla geçtiğini söylüyor.

“Birlikte mücadeleye devam edeceğiz”

Didar Gül, Hakkâri ve Van'da dile getirdikleri gibi kayyım meselesinin aynı zamanda feminist bir mesele olduğunu söylüyor. Kayyımların ilk olarak kadın kurumlarına saldırmasının bunun en somut örneği olduğunu belirtiyor. Bu yüzden kayyıma karşı feministlerin Kürt Kadın Hareketi ile dayanışma içinde olduğunu ve birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ediyor. Tüm kadınları, kadın örgütlerini ve belediyeleri Hakkari'nin seçilmiş eş başkanı Viyan Tekçe'yi tanımaya, dayanışmaya ve ziyaret etmeye çağırıyor. Kayyımı birlikte örgütlü güçleriyle yeneceklerine inandıklarını belirtiyor.

Çelik: Kadınların bir arada olması anlamlı

*Leyla Çelik

Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Leyla Çelik de feminist kadınlarla bir araya gelmenin kendilerini çok iyi geldiğini söylüyor. Çelik, yalnız olmadıklarını hissettiklerini söylüyor. Kayyımlara karşı bir arada durmanın çok önemli olduğunu söyleyen Çelik, bu destekle çok mutlu olduklarını anlatıyor.

Kadınların her anlamda bir arada olmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Çelik, bu dayanışma ziyaretlerinin kayyımların hukuksuz olduğunu bütün kadın yapılarının kabul ettiğini gösterdiğini vurguluyor.

Çelik, son olarak birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini söylüyor.

Kayyımdan hem seçimle hem halkın direnişiyle geri alınan Van Büyükşehir Belediyesi önünde TJA'lı dostlarımızla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdik.



Feministler kayyıma hayır diyor! pic.twitter.com/f6tQHirKmQ — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) July 7, 2024

Van'dan Hakkari'ye 'İradeye Saygı Yürüyüşü' başladı

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı

(EMK)